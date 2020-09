Cecilia Rodriguez, qualche ora fa, ha condiviso uno scatto che ha incuriosito sin da subito: quel dettaglio non passa affatto inosservato.

Terminate le vacanze estive, anche se un po’ turbolente per la crisi con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez si è immediatamente precipitata a lavoro. E così, insieme a sua sorella Belen, pochissime ore fa, l’argentina si è recata nel suo studio per discutere, molto probabilmente, dei nuovi progetti di quest’anno. Ovviamente, com’è suo solito fare, la modella non ha affatto perso occasione di poter condividere ogni momento con i suoi sostenitori. Non soltanto, infatti, è stata protagonista di diverse Instagram Stories con sua sorella maggiore, ma ha anche condiviso uno scatto ‘particolare’, che, in un batter baleno, ha letteralmente scatenato la curiosità dei suoi sostenitori per un dettaglio. Certo, data la sua immensa bellezza, è più che normale che i suoi scatti conquistino l’interesse di tutti. Eppure, questo è completamente diverso, ve lo assicuriamo. Ecco, di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Cecilia Rodriguez, quel dettaglio non passa inosservato: i fan sono scatenati

Alcune ore fa, in compagnia di sua sorella Belen, Cecilia Rodriguez è ritornata a lavorare in ufficio per dei nuovi progetti. E così, tra un’Instagram Stories ed alcuni selfie, la modella argentina non ha mai perso occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori della sua giornata lavorativa. E, soprattutto, non ha potuto fare a meno di poter condividere con loro qual è esattamente il suo lavoro e la sua passione. Come lo ha fatto? Semplice: condividendo questa foto.

Una foto molto semplice, bisogna ammetterlo. Ma che, in un batter baleno, ha suscitato la curiosità dei suoi sostenitori. A corredo dello scatto, infatti, sono giunti diversi commenti che non hanno potuto fare a meno di far notare il dettaglio che è subito balzato ai loro occhi.

Ecco. È proprio l’anello di oro che, alcuni dei suoi followers, non hanno potuto fare a meno di notare sull’anulare di Cecilia. Sarà davvero una fedina come da loro supposto?

Cosa sta accadendo tra lei ed Ignazio?

Sono diverse settimane che, ormai, non si fa altro che parlare di loro: cosa sta, realmente, accadendo tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Sappiamo benissimo che, purtroppo, hanno trascorso le vacanze separate. E che, a quanto pare, le cose non siano andate affatto per il meglio in questi ultimi periodi. Non sappiamo esattamente cosa sia successo tra di loro, ovviamente. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, dopo un periodo decisamente buio, i due abbiano deciso di riprovarci. A darcene notizia, come raccontato in un nostro recente articolo, è stato il settimanale ‘Chi’. Che, a quanto pare, li avrebbe sorpresi a camminare mano nelle mano per le vie di Milano. Insomma, cosa ne sarà di loro? Lo scopriremo solo vivendo.