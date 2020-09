Elisabetta Canalis e l’improvviso cambio look: il suo ultimo post su Instagram ha infiammato Instagram, date un’occhiata!

E’ stata una delle veline di Striscia la Notizia più amate e seguite ed a distanza di anni continua ad avere una fama incredibile. Elisabetta Canalis ha ottenuto un enorme successo grazie al tg satirico che l’ha portata poi a condurre molte trasmissioni come ‘Contro Campo’, il Festival di Sanremo ed ha recitato in sit com come ‘Love bugs’ oppure nella serie tv ‘Carabinieri’. In passato ha rubato il cuore di VIP come Cristian Vieri e George Clooney ma dopo queste love story ha incontrato il vero amore della sua vita: suo marito Brian Perri. Vivono a Los Angeles con la figlia Skyler Eva nata nel 2015. La Canalis continua ad essere una delle donne più belle e desiderate in Italia: guardate il video pubblicato poco fa sui social!

Elisabetta Canalis, l’improvviso cambio look diventa ‘bollente’: il top è davvero mini

“Weekend da sposati VS weekend da single” è la didascalia del nuovo post pubblicato poche ore fa da Elisabetta Canalis. Inizialmente si mostra in tuta e con gli occhiali da vista prima di trasformarsi in una vera bomba che ha infiammato Instagram! Il secondo look è diventato inaspettatamente bollente: l’ex velina indossa un mini top scollato ed un leggins stretto e corto, ai piedi ha degli stivali alti fino alle ginocchia. Capelli sciolti e rossetto rosso: i fan sono rimasti a bocca aperta! Date un’occhiata:

“Comunque gnocca, anche con le ciabatte pelose”, “La mia velina preferita”, “Ely ho una certa età vorrei evitare l’infarto” sono alcuni dei commenti, alcuni scherzosi, scritti per la bellissima Elisabetta che non smette mai di stupire i suoi oltre 2 milioni e mezzo di follower su Instagram che la seguono quotidianamente e che non smettono mai di adorarla. Oltre ad essere bellissima ha anche un cuore d’oro: i suoi racconti sui cani sono sempre commoventi e meritano tanti applausi.