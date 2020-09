La famosa showgirl scoppia in lacrime durante la diretta di Storie Italiane con Eleonora Daniele: “Mio padre sta male”, il dramma inimmaginabile

Storie Italiane continua a tener banco ogni mattina con le principali notizie di cronaca rosa e attualità. Eleonora Daniele, tornata al timone del programma dopo essere diventata mamma per la prima volta riesce sempre ad emozionare il telespettatore con il suo modo affabile e super gentile di condurre le interviste. Eleonora non riesce a non emozionarsi spesso e volentieri di fronte alle storie dei suoi ospiti. Come quanto accaduto qualche giorno fa con la grandissima Chaterine Spaak, che ha raccontato per la prima volta in diretta di aver avuto un’emorragia cerebrale, che le ha causato anche una perdita di memoria in merito all’accaduto. Un racconto straziante, che ha portato a galla la paura della morte improvvisa e allo stesso tempo della rinascita. Ma adesso è il tempo di un’altra grande ospite che ha fatto piangere lo studio intero

La famosa showgirl in lacrime durante Storie Italiane: “Mio padre sta male”, il dramma

La showgirl in questione è nata a Craiova in Romania il 29 novembre 1968, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Lei è Ramona Badescu, cresciuta in una famiglia benestante e da subito a suo agio davanti a molte persone. il suo debutto su un palcoscenico risale alla tenera età di 4 anni, cantando un brano scritto per lei da suo padre, e successivamente ha cominciato a recitare in vari spettacoli teatrali. Ramona ha anche studiato, laureandosi poi in Economia e Commercio presso l’università della sua città natale. Successivamente, nel 1990 si trasferisce in Italia ed è qui che ha subito ottenuto una certa notorietà. Ha iniziato a lavorare in televisione e al cinema, dove ha recitato in fiction come La Piovra e Incantesimo.

Da Eleonora Daniele ha voluto raccontare il dramma che sta vivendo a causa del Coronavirus. Il padre ha seri problemi di salute e a causa del virus la donna non può volare da lui per stare al suo fianco. Alla Daniele ha rivelato tra le lacrime e lo sconforto più totale: “Non ci sono voli, la Romania ha deciso di chiudere le frontiere per evitare i contagi. Tra pochi giorni sarà il compleanno di mio padre e io, per la prima volta, non sarò con lui. Mio padre sta male e mio fratello, che è medico, lo sta curando. È senza forze, mi fa male saperlo così“. Anche la conduttrice è rimasta molto colpita dal racconto, tanto da piangere insieme alla protagonista del racconto.