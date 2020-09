Mara Venier fa rivelazioni inaspettate sulla storia d’amore con suo marito Nicola Carraro: ecco cosa ha dichiarato, resterete a bocca aperta.

Mara Venier, o come lei adora farsi chiamare ‘zia Mara’, ha sempre conquistato il pubblico con la sua spontaneità, che ne ha fatto uno dei personaggi più amati della tv. La bionda conduttrice è abituata a rapportarsi con chi la segue da casa come se fosse seduta tranquillamente a bere il tè e a fare quattro chiacchiere. Solare e sorridente, il suo spiccato senso dello humor lo impiega per tutto, anche per raccontare episodi della sua vita privata. Difficilmente la Venier si imbarazza ed è questo che la rende tanto simpatica. In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice di Domenica In ha rivelato alcuni dettagli della storia col suo attuale marito che mai vi sareste aspettati. Si tratta di qualcosa accaduto all’inizio del loro rapporto. Ecco cosa ha svelato Mara.

Mara Venier, le rivelazioni sull’amore col marito Nicola: il retroscena che nessuno immaginava

Riferendosi al periodo iniziale del loro amore, Mara ha raccontato: “Fummo beccati dai paparazzi mentre camminavamo mano nella mano, e ci baciavamo. Solo che eravamo clandestini: io stavo con un altro… un fidanzato tanto noioso…”. Carraro, dimostrando di essere molto protettivo verso Mara, sarebbe stato disposto a comprare quelle foto per evitare che venissero pubblicate.”Il prezzo di quelle foto? 50 milioni di vecchie lire. Con quei soldi ci avremmo fatto il giro del mondo piuttosto! Il pomeriggio mollai il fidanzato e dopo pochi giorni partimmo per i Caraibi io e lui”, racconta Mara. Così la loro storia spicco definitivamente il volo: quando poi, nel 2011, i due attraversarono un periodo di leggera crisi dovuto al fatto che Nicola amasse di più restare a casa rispetto alla moglie, Mara stava per decidere di lasciarlo. Quando però un amico di Nicola le disse al telefono che suo marito doveva essere operato d’urgenza alla carotide perché aveva un’occlusione al 90 per cento ed era in serio pericolo di vita, Mara ebbe la certezza di voler restare accanto a lui per sempre.

Un amore iniziato in modo particolare quello tra Mara e suo marito, ma sicuramente un amore vero.