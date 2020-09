Quando inizia Doc Nelle Tue Mani? Spunta la data esatta delle prima puntata inedita della serie tv di Rai Uno.

Appassionati di televisione, ormai ci siamo! Settembre è arrivato e questo significa soltanto una cosa: i programmi tv più amati dal pubblico sono pronti a tornare in onda! E tra i ritorni più attesi c’è senza alcun dubbio quello della fiction di Rai Uno Doc Nelle Tue Mani. Si tratta del medical drama che narra la storia vera del dottor Pierdante Piccioni: protagonista della serie Luca Argentero. Una serie di grandissimo successo, che ha collezionato ascolti record dalla prima puntata, e che, purtroppo, ha subito un burrascoso stop per via del lockdown. Le riprese della seconda parte della serie, infatti, sono state sospese a metà e il pubblico non ha potuto seguire la conclusione della fiction. Ma, finalmente, arriva la splendida notizia: le puntate mancanti sono state registrate e sono pronte ad essere trasmesse. Quando? Spunta la data esatta, riportata poco fa anche da TvBlog. Scopriamo tutto sulle nuove puntata dell’amatissima fiction.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Quando inizia Doc Nelle Tue Mani? La data esatta in cui andrà in onda la prima puntata inedita

Fan di Doc Nelle tue mani, ottime notizie in arrivo! Come già era trapelato nelle scorse settimane, la serie tv campione di ascolti tornerà in onda questo autunno. Dopo lo stop improvviso a causa dello scoppio della pandemia, Luca Argentero e company sono pronti a tornare in tv e ad appassionare il pubblico con la complicata storia del primario di medicina interna Andrea Fanti. La serie, prodotta da LuxVide con RaiFiction, è ispirata alla vera storia di Pierdante Piccioni, che, come il protagonista Andrea Fanti, perde la memoria, ma in seguito a un incidente stradale. Ma i numerosi telespettatori si chiedono quando potranno vedere le puntate inedite di Doc? Ebbene, spunta una data. A riportare è TvBlog. Date un’occhiata:

Proprio così! Doc andrà in onda a partire dal 22 ottobre 2020 e, quindi, ogni giovedì sera. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, si andrà avanti fino a giovedì 3 dicembre. Insomma, manca davvero poco per scoprire come si concluderanno le vicende della seguitissima fiction di Rai Uno con Luca Argentero e Matilde Gioli! Appuntamento al 22 ottobre, in prima serata, su Rai Uno! Chi non vede l’ora di sintonizzarsi?