Adam Brody e Leighton Meester, splendida coppia di attori sposati dal 2014, hanno appena comunicato ai fan una notizia meravigliosa.

È nato il secondo figlio dei due amatissimi attori americani, Adam Brody e Leighton Meester, rispettivamente famosi per i ruoli di Seth Cohen in The O.C. e Blair Waldorf in Gossip Girl. L’annuncio è stato fatto da Brody su Twitch, nel corso di The Fun Time Boys Game Night Spectacular. L’attore ha spiegato che si tratta di un altro figlio, un maschietto, di cui si attendeva l’arrivo già dalla scorsa primavera, quando furono pubblicate alcune foto nelle quali si vedeva l’attrice con il pancione passeggiare insieme al marito. I coniugi, pur essendo due attori di successo, sono sempre stati molto riservati: il loro matrimonio, avvenuto nel febbraio 2014 fu celebrato in modo molto discreto, con una cerimonia privata. L’anno successivo, il 4 agosto 2015, Leighton diede alla luce la loro prima figlia, Arlo Day Brody. Del secondo bambino, invece, non si conosce ancora la data di nascita precisa né il nome.

Adam Brody e Leighton Meester, la storia d’amore tra due attori di successo

Prima di fidanzarsi con la Meester, Adam Brody è stato a lungo legato sentimentalmente ad un’altra attrice con la quale condivideva il set di The O.C., Rachel Bilson (Summer nella serie). Adam e Leighton si incontrarono per la prima volta nel 2011, durante le riprese del film Scusa, mi piace tuo padre. Entrambi gli attori sono celebri per i ruoli interpretati in molti film e serie tv: Brody ha recitato nelle pellicole Thank You for Smoking, Il bacio che aspettavo e Jennifer’s Body; recentemente l’abbiamo visto nella commedia horror Finché morte non ci separi e presto lo vedremo in Shazam! Fury of the Gods. La Meester, oltre ad aver interpretato moltissimi ruoli in varie serie tv, è anche una cantante.

Diamo quindi il benvenuto al piccolo e auguriamo ai genitori tanta felicità.