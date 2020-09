“Ho ceduto a un ritocchino e me ne pento”: la confessione della famosa cantante lascia tutti a bocca aperta, di chi si tratta e qual è il ritocchino

Arisa è certamente una delle artiste più amate e apprezzate nel panorama musicale italiano. Ricordiamoci infatti che nel corso degli anni la cantante ha vinto moltissimi premi, partecipato a Festival, concerti, competizioni, venduto migliaia di dischi, salita in vetta a tutte le classifiche musicali. Non dimentichiamoci che è stata anche il giudice di alcuni Talent di fama internazionale, come X-Factor. Icona indiscussa di stile ha spesso fatto parlare di se, per i suoi cambi di acconciature drastici e per il suo aspetto fisico. Ma non sono solamente i suoi capelli a far parlare tantissimo, anche il suo fisico pieno e molto femminile è spesso sulla bocca di tutti. Sui social è seguitissima e oltretutto è una vera e propria icona in fatto di Body Positive, spesso infatti condivide immagini del suo corpo e del suo viso al naturale…

Il fatto di mostrarsi così al naturale è di fatti un messaggio molto importante di body positive, che fa riflettere moltissime persone. Non tutti avrebbero il coraggio di mostrarsi come lei e soprattutto non tutti avrebbero il coraggio di riuscire ad accettarsi così come si è senza ricorrere all’utilizzo di filtri, photoshop e tanto altro ancora. Nel frattempo però la cantante ha deciso di fare una confidenza piuttosto forte al settimanale ‘Oggi’.

In particolare la cantante ha riferito: “L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram… Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta. Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila“.

Un discorso che fatto così potrebbe risultare ovvio e forse anche un po’ di convenienza, ma la cantante ha semplicemente esposto la realtà dei fatto. Negli ultimi anni si da sempre più importanza alla forma estetica, piuttosto che alla sostanza. Speriamo che anche questa sua ammissione possa essere di esempio per tante ragazze che desiderano essere diverse da come sono.