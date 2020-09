Tu Si Que Vales, Gerry Scotti non trattiene le lacrime: commozione in studio nella prima puntata dello show di Canale 5 di Maria De Filippi.

Una prima puntata ricca di emozioni, la prima di Tu si Que Vales. È iniziato proprio questa sera, sabato 12 settembre, il seguitissimo programma di Canale 5 di Maria De Filippi. Un esordio scoppiettante: tantissime esibizioni che hanno incantato giuria e pubblico, anche se non sono mancati attimi di panico in studio. E, tra le performance più toccanti di questa sera, c’è stata quella di Veronica Franco, di soli 19 anni. La sua storia e la sua voce hanno emozionato tutti e alcuni, come Gerry Scotti e Belen Rodriguez, non sono riusciti a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo.

Tu Si Que Vales, Gerry Scotti non trattiene le lacrime: l’esibizione di Veronica è da brividi

“Dopo la leucemia che mi è stata diagnosticata nel 2018, successivamente dopo il trapianto, ho avuto problemi con la chemioterapia, e sono rimasta praticamente paralizzata dal collo in giù”. È così che Veronica risponde alla domanda di Maria De Filippi, sul motivo per cui si trovasse su una sedia a rotelle. 19 anni e un sorriso dolcissimo, Veronica è stata una delle concorrenti in gara della prima puntata di Tu si que vales. La sua storia ha toccato il cuore di tutti: la ragazza spiega che ha rischiato anche il trapianto di fegato e che, la scorsa settimana, ha subito un intervento ai reni. Un percorso in salita, ma durante il quale Veronica non molla. E questa sera, la concorrente ha lasciato tutti senza parole cantando Hallelujah di Alexandra Burke. Una performance da brividi, che ha emozionato davvero tutti: una valanga di applausi ha accolto Veronica al termine della canzone. La ragazza è super emozionata e si commuove, ma non è la sola. In particolare, Gerry Scotti non trattiene le lacrime, e con la voce rotta dal pianto, spiega di aver sentito molte volte questa canzone, ma stavolta…è stato qualcosa di unico.

Emozioni e brividi per la prima puntata di Tu si que vales, che siamo sicuri regalerà grandi ascolti, come è accaduto nelle passate edizioni praticamente ogni sabato. E voi, state seguendo la prima puntata della trasmissione targata Queen Mary?