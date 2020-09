‘Tu Si Que Vales’, ‘incidente’ per Belen in studio: tutti lo hanno notato

‘Tu Si Que Vales’, ‘incidente’ per Belen Rodriguez in studio: è successo a inizio puntata, momento di ‘imbarazzo’ per la conduttrice, lo hanno notato tutti.

E’ iniziata questa sera la prima puntata della nuova edizione di ‘Tu Si Que Vales’, il talent targato Canale 5. Anche quest’anno al timone ci sono la splendida Belen Rodriguez e i due campioni Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, che presentano i talenti in gara. Ad aiutarli nella scelta dei concorrenti più bravi, ci sono i 4 giudici, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti, con il capo della giuria popolare Sabrina Ferilli. Un cast davvero eccezionale, un mix perfetto che riesce a divertire ed emozionare il pubblico. Bellissima come sempre, Belen ha aperto la nuova stagione con un look total black davvero bellissimo. Un abito elegantissimo dalla scollatura profonda, che ha fatto girare la testa a tutti i presenti. A inizio puntata, però, Belen è stata vittima di un piccolo ‘incidente’, che in tanti hanno notato: ecco cos’è successo alla bellissima conduttrice.

Tu Si Que Vales, ‘incidente’ per Belen a inizio puntata: ecco cos’è successo alla conduttrice, lo hanno notato tutti

E’ iniziata poco fa la prima puntata della nuova edizione di Tu Si Que Vales, e dopo pochi minuti la conduttrice Belen Rodriguez è stata vittima di un piccolo ‘incidente’ in studio, che in tanti hanno notato. Al momento di introdurre il capo della giuria popolare Sabrina Ferilli, Belen si è avvicinata a lei insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che hanno accompagnato l’attrice al suo posto. Mentre camminava, però, Sakara ha dato un ‘pestone’ a Belen, facendole decisamente male il piede. La conduttrice, infatti, non ha potuto trattenere un urletto di dolore, e poi è stata costretta ad aggiustarsi la scarpa, che probabilmente si era spostata.

L”incidente’, comunque, non ha certo fatto perdere d’animo Belen, che è subito ripartita a razzo nella conduzione dello show, anche se questo non è bastato a far passare inosservato il piccolo inconveniente. Voi lo avete notato?