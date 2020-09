Uomini e Donne, Sophie Codegoni: avete mai visto la mamma della tronista? Bellissima come lei.

Si chiama Sophie Codegoni ed è una delle due nuove troniste di Uomini e Donne. La più giovane di sempre! Si, perché la bella modella ha solo 18 anni, ma un carattere già determinato e deciso. Già nelle prime puntate, la tronista lo ha dimostrato, nei primi confronti con i corteggiatori. E nella prima puntata, Sophie è stata presentata attraverso una clip, in cui ha parlato dello splendido rapporto che ha con i suoi genitori, che sono separati da quanto ha tre anni. Nonostante questo, alla ragazza non hanno mai fatto mancare nulla. In particolare, Sophie definisce la sua mamma “la sua migliore amica, la sua confidente, la sua complice”. Ma l’avete mai vista? Sono due gocce d’acqua! Diamo un’occhiata.

Seguici anche su Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Sophie Codegoni: avete mai visto la mamma? Sembrano sorelle

“Spesso ci dicono che siamo sorelle, ed io ne vado fiera! Effettivamente, fisicamente siamo uguali! L’unica differenza è che lei ha gli occhi azzurri ed io verdi”. È così che la nuova tronista Sophie Codegoni ha parlato della sua mamma, nella clip di presentazione a Uomini e Donne. Effettivamente, le due sono identiche! E bellissime. Ecco uno screen tratto dal video trasmesso su Canale 5:

Ma anche su Instagram, la modella, che collabora anche con Chiara Ferragni, si mostra spesso col la sua amata mamma. E c’è da dire che, guardandole insieme, sembrano davvero due sorelle! Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Sophie e la sua mamma sono davvero incantevoli! E voi, stete seguendo il percorso della tronista in tv? Al suo fianco c’è Jessica, 30 anni e con un passato difficile alle spalle. Le due troniste riusciranno a trovare l’anima gemella nel programma di Maria De Filippi? Non ci resta che attendere le prossime puntate!