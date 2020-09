E’ mistero su un’immagine in bikini pubblicata su Instagram da Sophie Codegoni: il web insinua che lo scatto non sarebbe suo.

Una foto postata su Instagram nel 2018 dalla bella Sophie Codegoni, attuale tronista di Uomini e Donne, sta circolando in queste ore in rete per via della strana somiglianza con lo scatto postato da una modella russa un anno prima. Grazie al dating show di Canale 5, la tronista sta riscuotendo grande successo e acquistando una popolarità sempre maggiore: il pubblico, colpito dalla sua bellezza fuori dal comune, si è subito messo alla ricerca attraverso il web di notizie per sapere qualcosa in più di lei. E’ stato così che uno scatto della splendida tronista è diventato un vero e proprio “caso”. Scopriamo perché.

Sophie Codegoni, lo strano caso dello scatto in bikini: in foto non sarebbe lei

E’ stata soprattutto una foto ad attirare l’attenzione del popolo del web: come anticipato, lo scatto è datato 2018. L’immagine Mostra una donna bionda in spiaggia, di cui non si vede il volto, con un bikini nero. Ciò che appare strano è che la stessa immagine è stata postata un anno prima da Ksenya, una modella russa. Tutto risulta identico: location, sfondo, perfino le nuvole del cielo sono uguali. L’unico particolare che differenzia le due foto sono i tatuaggi: Ksenya ne ha uno sul fianco e uno sul costato, ma nella foto pubblicata da Sophie Codegoni non ve ne è traccia. Forse la tronista voleva riprodurre lo stesso scatto della modella, imitandone la posa, il costume indossato, ecc.? Ma come è possibile che sia riuscita a riprodurre anche le stesse nuvole? Che si sia trattato di un omaggio di Sophie alla modella?

Attendiamo la risposta della ragazza e forse riusciremo a risolvere il mistero che circonda il post in questione. Siamo certi comunque che si sia trattato di un semplice gioco senza alcuna malizia da parte della Codegoni.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui