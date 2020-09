Sara Affi Fella ha partorito? E’ lei a svelare tutto sui social, ecco le storie Instagram in cui spiega ai followers tutti i dettagli della sua situazione.

Sara Affi Fella è stata senza dubbio una delle troniste più discusse della storia di Uomini e Donne, ma nel tempo si è fatta amare e apprezzare dal pubblico, che oggi la segue in massa anche sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta quasi 1 milione di followers. Numeri da capogiro, che dimostrano il suo grande successo. Fidanzata con il calciatore Francesco Fedato, l’ex tronista oggi vive la sua storia lontano dai riflettori, ma continua a tenere sempre aggiornati i suoi fan tramite i social, dove negli ultimi mesi ha raccontato la sua gravidanza. Tante le foto del suo splendido pancione, e tanti anche i video in cui ha parlato delle sue emozioni e sensazioni. Sempre su Instagram, Sara e Francesco hanno annunciato il sesso del bebè, che sarà un maschietto. In questi giorni, però, l’ex tronista è stata poco presente sui social e in tanti hanno pensato che potesse aver partorito. Ma come stanno realmente le cose? E’ stata proprio lei a chiarire i dettagli poco fa, ecco le sue parole.

Sara Affi Fella ha partorito? E’ lei a svelare tutto, ecco i dettagli sulla sua situazione

Sara Affi Fella ha partorito? La risposta arriva direttamente dal profilo Instagram dell’ex tronista, che in una story ha mostrato il suo bellissimo pancione e ha risposto chiaramente alla domanda, spiegando che per lei il momento del parto non è ancora arrivato.

Non è finita qui però, perché Sara ha anche deciso di rispondere alle domande dei suoi followers, svelando loro alcuni dettagli sul parto, che è abbastanza imminente. La data presunta, infatti, è il 15 ottobre, proprio nel giorno del compleanno del suo compagno Francesco Fedato.

Il piccolo, dunque, potrebbe nascere nello stesso giorno del suo papà e questa sarebbe una cosa davvero speciale l’ex tronista e il suo fidanzato. Non è tutto però, perché Sara ha anche parlato delle sue sensazioni ed emozioni in vista del parto, svelando anche un ulteriore ‘dettaglio’.

“Sono pronta. Francesco potrà assistere al parto e sono felicissima”, ha detto l’ex tronista, che nel momento della nascita del suo piccolo sarà dunque accompagnata proprio dal suo compagno. Una notizia bellissima per lei, che a quanto pare non vede l’ora di conoscere il suo principe.