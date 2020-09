Primo positivo da Coronavirus al GF VIP 5, è arrivata la conferma definitiva: si tratta di un autore del programma, ecco cosa succede adesso

Tutto pronto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La prima puntata del reality show andrà in onda questa sera su Canale 5. Il cast è stato già annunciato, anche se stasera entreranno solo una parte dei venti concorrenti in gioco. In esclusiva saranno svelati le varie parti della casa e sicuramente ci saranno le prime sorprese. I colpi di scena, invece, sono già arrivati: il conduttore Alfonso Signorini ha infatti confermato il primo caso di Covid-19 nel cast del GF VIP 5. Cosa succede adesso? Di seguito le parole del conduttore e direttore del settimanale Chi.

GF VIP 5, autore positivo al Coronavirus: la decisione

La notizia era nell’aria e adesso è stata confermata ufficialmente da Alfonso Signorini. Il conduttore del reality show, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale, ha dichiarato che un autore del programma è stato trovato positivo al Covid-19: “È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con l’autore contagiato è in quarantena”. L’autore, però, non è stato in contatto con il conduttore e gli opinionisti, né soprattutto con i concorrenti. Tutti i partecipanti, infatti, sono risultati negativi al test. La prima puntata del reality show dunque andrà in onda regolarmente. Quest’anno, come avvenuto nella scorsa edizione, ci sarà un piccolo strappo alla regola. I concorrenti, infatti, verranno informati sull’andamento della pandemia: “Mi sembra giusto in una situazione così difficile che i concorrenti possano sapere come si sviluppa la pandemia” – ha dichiarato il conduttore – “Sarà anche un modo per portare la discussione dentro la Casa”.

Il cast

Questi i concorrenti che parteciperanno alla quinta edizione del Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Francesca Pepe, Paolo Brosio, Adua Del Vesco, Fausto Leali, Patrizia De Blank, Pierpaolo Pretelli, Flavia Vento, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Fulvio Abbate, Myriam Catania e Denis Dosio. Un cast ricco, variegato, che preannuncia tantissime sorprese e colpi di scena. Questa sera dovrebbero entrare solo dodici nella casa più spiata d’Italia, mentre gli altri otto entreranno durante la seconda puntata. Anche quest’anno, il reality show dovrebbe avere un doppio appuntamento settimanale e ovviamente sarà possibile seguirlo ventiquattro ore su ventiquattro su Mediaset Extra e sul sito del Grande Fratello.