Gf Vip, clamorosa novità: l’annuncio a pochi minuti dall’inizio

A pochi minuti dall’inizio, il Gf Vip annuncia una vera rivoluzione: si tratta di una novità assoluta che coinvolgerà ancora di più il pubblico da casa.

Gf Vip pronto a ripartire in grande stile: il cast promette bene, Alfonso Signorini sembra più carico che mai per questo secondo debutto da conduttore del reality. Sicuramente una quinta edizione ricchissima di sorprese, ma quello che non ci si aspettava era che già prima della messa in onda ci fosse già la prima grande novità. Sui canali social del Gf Vip, infatti, non più di 30 minuti fa, un post avverte i telespettatori di qualcosa mai verificatosi nelle edizioni precedenti. Ma di cosa si tratta?

Gf Vip, la novità che nessuno immaginava: di chi staranno parlando?

Il profilo ufficiale del Grande Fratello ha pubblicato un post in cui si legge che per la prima volta la produzione “concederà ad un Vip misterioso la gestione dell’account Twitter ufficiale del programma”. Un’idea che incuriosisce, anche perché non si può fare a meno di chiedersi chi sarà questo Vip misterioso. Il post consiglia di non perdersi neanche un tweet, quindi possiamo dedurre che il personaggio in questione abbia delle peculiarità abbastanza spiccate e che possa dare vita ad un vero e proprio “reality nel reality”. Chissà se questi tratti peculiari riguardano una certa vena polemica o una certa vena comica, ma quello che è certo è che il misterioso Vip offrirà con i suoi tweet svariati spunti di riflessione riguardo le dinamiche del reality. Una novità che si presenta positiva, anche se si potrà giudicare solo col tempo. Il Gf, Vip o no, è un programma di successo, ma proprio la sua longevità può giocargli contro. Perciò è necessario ideare nuove dinamiche all’interno e attorno al reality.

Facciamo l’in bocca al lupo ad Alfonso Signorini e a tutti i concorrenti in gara!

