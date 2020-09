GF Vip, esperienza da ‘brividi’ per Maria Teresa Ruta: ‘Non vedevo più la luce’, cos’è successo alla nuova concorrente del reality.

Maria Teresa Ruta è una conduttrice e showgirl italiana, e da giovanissima ottiene la vittoria di diversi concorsi di bellezza. Si trasferisce a Roma, iniziando a lavorare come modella e comparsa cinematografica. Entra nel mondo televisivo, lavorando in Domenica sportiva accanto a Sandro Ciotti e poi a Il processo del lunedì. Negli anni Novanta, invece, conduce diversi programmi di intrattenimento che le offrono una certa popolarità. Nel 2004 partecipa al noto reality L’isola dei famosi, mentre molti anni dopo prende parte insieme a Patrizia Rossetti a Pechino Express. Dal 2019 è nel cast della trasmissione su rai 2 Detto Fatto, condotto dalla bellissima Bianca Guaccero. La conduttrice per quanto riguarda la sua vita privata è sempre stata molto riservata, è certo che ha due figli avuti dall’ex marito Amedeo Goria, ma il matrimonio è giunto al divorzio. Maria Teresa è convolata nel 2015 a seconde nozze con Roberto Zappulla. La nota conduttrice sarà presente quest’anno tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che partirà proprio questa sera. Alla conduzione vedremo Alfonso Signorini, accompagnato dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia. Qualche giorno fa, Maria Teresa ha pubblicato uno scatto molto particolare, che sembra abbia dato alla donna nuova vitalità. Entriamo nel merito dell’immagine.

GF Vip, esperienza da ‘brividi’ per Maria Teresa Ruta: lo scatto emozionante

Questa sera ci sarà il debutto del Grande Fratello Vip, che vedrà anche quest’edizione la conduzione di Alfonso Signorini, accompagnato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Tra i concorrenti in gara ci sarà proprio lei, Maria Teresa Ruta. Per la conduttrice non è la prima volta in un reality, infatti, ha già partecipato a L’isola dei Famosi anni fa e nel 2018, in coppia con Patrizia Rossetti a Pechino Express. Come ormai è noto, Maria Teresa non entrerà da sola nella casa più spiata d’Italia, ma con sua figlia Guenda. La donna ha rivelato di voler trascorrere più tempo possibile con lei. Qualche giorno fa la conduttrice ha pubblicato uno scatto alquanto emozionante e rivelatore.

Sul suo profilo instangram è apparsa una foto in cui Maria Teresa si trova sott’acqua, con la tuta da sub, intenta ad esplorare i segreti dell’oceano. Dietro questo scatto c’è sicuramente un episodio celato, che ha per la donna un significato molto importante. “In questi giorni sono scesa tra gli abissi e non vedevo più la luce, mi chiedevo perchè, sono arrivata in fondo al tunnel e ho scoperto che ce n’è un altro più lungo”, ha scritto Maria Teresa sotto l’immagine pubblicata sul suo profilo, forse una ripresa, una rinascita dagli abissi. Parole che hanno colpito molto e che insieme alla foto postata hanno riscontrato grande curiosità. Un’esperienza da ‘brividi’ per la bella conduttrice che ha voluto rendere tutti partecipi dell’evento tanto emozionante.

