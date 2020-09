Il Gf Vip è cominciato da pochi minuti, ma poco fa Matilde Brandi è già scoppiata in lacrime per il saluto di qualcuno a lei molto caro.

Ci siamo! Le porte del Gf Vip si sono aperte, ma Matilde Brandi, prima concorrente, è stata protagonista di un momento molto toccante giusto poco prima di entrare nella casa. Scesa dall’auto che l’accompagnava fuori la famosa porta rossa, Matilde ha parlato attraverso il maxi schermo con Alfonso Signorini ma per lei c’era in serbo una sorpresa che l’ha emozionata non poco. Si è trattato delle sue figlie, che l’hanno salutata affettuosamente augurandole di divertirsi e di fare un ottimo percorso all’interno del programma. Le due bambine l’hanno salutata nei giorni scorsi con una sorpresa dolcissima, facendole trovare sul letto fiori e bigliettini con frasi piene d’amore. Soprattutto hanno sempre incoraggiato la mamma a partecipare, mentre il compagno ci ha messo un po’ per abituarsi all’idea.

Gf Vip, il primo momento emozionante per Matilde Brandi

Signorini è riuscito a sorprendere Matilde con un regalo che la soubrette non si sarebbe mai aspettata: una clip con foto che la ritraggono insieme alle sue bellissime bambine e un video in cui queste salutano la mamma, che non è riuscita in nessun modo a trattenere le lacrime. Sappiamo infatti che la Brandi è molto attaccata alle sue figlie ormai adolescenti, tanto che per occuparsi della loro crescita ha rinunciato in passato a diversi impegni lavorativi. Le gemelle hanno detto alla mamma che già sentono la sua mancanza, ma che l’aspettano a casa per fare l’albero di Natale. Matilde ha infatti confessato che a casa si comincia ad addobbare per Natale in largo anticipo.

Alfonso ha poi ricordato che il direttore di Di Più ogni anno metteva in copertina Matilde e le sue gemelle durante il periodo natalizio.