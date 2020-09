Live, Angela da Mondello rivela: Ho problemi con la giustizia”, i motivi della sua assenza in trasmissione.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Live Non è la D’Urso che ha riscontrato un grande successo. Un inizio tanto atteso per gli appassionati del noto talk show condotto da Barbara D’Urso, che ancora una volta riesce a portare a casa ascolti elevati. La conduttrice con i suoi programmi riesce sempre ad incollare davanti alla televisione milioni di italiani. Sarà che è molto apprezzata per il suo fare ironico e per la sua risposta sempre pronta e giusta, è una sicurezza ormai da un tempo illimitato. La diretta di ieri ha raccolto numerosi ospiti, tante sono state le novità e le rivelazioni inaspettate. Tra di loro anche la famosa Angela da Mondello, diventata un fenomeno social per il tormentone “Non c’è n’è Coviddi”. In questi giorni la donna ha anche aperto un profilo instangram e ha conquistato nel giro di pochissime ore migliaia di follower, un vero e proprio successo. Ieri, Angela ha parlato nuovamente specificando che lei non ha mai voluto dire che il Covid non esista, anzi, ma che a Palermo il virus non ha colpito come nel resto d’Italia e del mondo. Inoltre, la donna ha anche fatto una rivelazione inaspettata sulla sua persona: scopriamo insieme le sue parole.

Live, Angela da Mondello rivela i suoi problemi con la giustizia

Già prima dell’intervista Barbara D’Urso aveva chiarito la non presenza della signora Angela negli studi di Live Non è la D’Urso, sostenendo che al momento non poteva lasciare la Sicilia. Angela ha poi rivelato: “Ho un problema con la giustizia, sto scontando la mia pena ma Barbara appena sarà possibile verrò da te e racconterò tutto”, ha raccontato la donna, specificando anche di non aver percepito un euro e di non aver nessun manager. Una confessione davvero inaspettata, che ha colpito tutti i suoi follower, ma che non cambierà di certo la fama della donna.

