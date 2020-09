Trattamenti di bellezza con la zucca: scopriamo insieme i metodi infallibili per prendersi cura della pelle in modo semplice e naturale.

Spesso siamo soggetti a stress e stanchezza che rendono il nostro corpo privo di forze, apportando anche dei notevoli cambiamenti esterni. Infatti, lo stress non è affatto un alleato per il nostro organismo, può rendere la nostra pelle meno rigogliosa, con la formazione di rughe prima del tempo. Come è evidente, l’autunno sta per arrivare e uno degli ortaggi simbolo di questa stagione è la zucca, che oltre ad essere un ottimo alimento per una corretta alimentazione, per le sua proprietà nutrizionali, è perfetta anche per prendersi cura della bellezza della propria pelle, sia del viso sia del corpo. Si tratta di un ortaggio ricco di proprietà, sali minerali, vitamine, proteine, e può essere utilizzata per rendere il nostro aspetto migliore, più luminoso e giovane. Infatti, non sappiamo che la polpa della zucca è eccezionale per preparare dei trattamenti, usando insieme alcuni oli vegetali, per realizzare scrub naturali ed efficaci in poco tempo. Scopriamo insieme i metodi infallibili per prendersi cura della pelle utilizzando come elemento centrale la zucca di stagione.

Trattamenti di bellezza con la zucca: i metodi infallibili

Un’alleata indispensabile per la stagione che si appresta ad arrivare è certamente la zucca, infatti, grazie alle sue proprietà, non solo fa bene alla salute, al sonno e all’umore per all’alto contenuto di minerali, Omega 3, vitamine, acqua e magnesio ma apporta anche benefici alla nostra pelle: idrata, deterge in profondità, rende la pelle luminosa e aiuta a combattere i segni del tempo. Sono numerose le aziende che propongono trattamenti a base di zucca, ma oggi vi sveleremo alcuni metodi infallibili e soprattutto naturali per prendersi cura della pelle on modo semplice, rendendola più luminosa e soprattutto per ammorbidire le rughe.

Prima di iniziare, per poter essere utilizzata come cosmetico deve essere privata della buccia e dei semi. Questi ultimi possono essere frullati ed utilizzati per preparare un esfoliante naturale. Uno dei primi metodi che vi sveleremo oggi, consiste nel rendere in polpa la zucca, aggiungere mezzo cucchiaino di cannella e mescolare insieme i due ingredienti con un pizzico di olio di oliva e procedere con l’applicazione della maschera sul viso. Un secondo nuovo metodo infallibile per rendere la pelle luminosa, sempre usando questo ortaggio, consiste nel cuocere la zucca in microonde, frullare in seguito i pezzi fino ad ottenere un risultato liscio ed omogeneo. Versare quattro cucchiai di zucca in una ciotola, due di miele e mescolare questi primi due ingredienti aggiungendo come ultimo lo zucchero di canna, esattamente otto cucchiai. Mescolare il tutto ed applicare sulla pelle con delicatezza. Il risultato sarà visibile fin da subito, ma vi consigliamo di procedere con questa applicazione con costanza: sarete più che soddisfatti, provare per credere!

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui