Chiara Ferragni è stata premiata a Venezia: il sindaco Luigi Brugnaro le ha consegnato il famoso Leone D’Oro per l’impegno civico dimostrato per l’Italia.

Un enorme riconoscimento arriva per Chiara Ferragni: la nota imprenditrice digitale famosa in tutto il mondo è stata a Venezia per tre giorni per ritirare il suo Leone D’Oro, consegnatole dal sindaco Luigi Brugnaro. Il premio della festa di San Marco doveva essere consegnato all’influencer il 25 aprile ma a causa della pandemia, l’evento è stato spostato. Così alla Ferragni è stato riconosciuto il Leone D’Oro per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche e per aver scelto Venezia come tesoro da far conoscere al suo pubblico internazionale. La nota influencer ha pubblicato una foto con in mano il suo riconoscimento ed ha scritto un meraviglioso messaggio. Ecco il post!

Chiara Ferragni premiata a Venezia: il sindaco le consegna il Leone D’Oro

Chiara Ferragni ha ricevuto il Leone d’Oro per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza. Nei giorni bui di lockdown per l’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese e l’intero pianeta, l’influencer ha utilizzato la sua notorietà per sponsorizzare i tesori italiani: è stata in Puglia, in Sardegna ed ha portato alla rinascita gli Uffizi di Firenze. La moglie di Fedez ha mostrato a tutti il suo premio su Instagram ed ha scritto come didascalia: “Come molti di voi sapranno sono una grande supporter dell’Italia e dei suoi tesori nascosti soprattutto in questo momento difficile per il turismo, e proprio in questi giorni mi trovo a Venezia per mostrarvi alcuni luoghi ancora poco esplorati. Per aver scelto la città di Venezia come tesoro da far conoscere al mio pubblico internazionale in questi tre giorni in laguna e per l’impegno civico dimostrato per l’Italia in questo periodo di emergenza ricordando a tutti le bellezze di cui l’arte, la cultura e la tradizione italiana sono ricche, sono stata insignita dalla città del Leone D’Oro. Questo è solo l’inizio“.

Complimenti, cuori ed abbracci virtuali da parte di fan e di personaggi noti in Italia: suo marito Fedez le ha commentato il post con un cuore, anche Chiara Biasi, la sua cara amica icona della moda ha aggiunto dei cuori. Nima Benati scherza scrivendo: “Diventa Presidente della Repubblica e poi fine, hai completato il gioco“. L’imprenditrice digitale ha conquistato e meritato questo famoso riconoscimento ed i suoi cari sono fieri di lei!