Serena Enardu si è scagliata furiosamente contro Sfera Ebbasta: attraverso le Instagram story la sarda ha raccontato uno spiacevole episodio accaduto per le strade di Milano.

Serena Enardu torna al centro dell’attenzione mediatica dopo aver parlato di uno spiacevole evento che si è verificato su una strada di Milano. L’ex tronista di Uomini e Donne, ex compagna di Pago, oggi influencer, si è scagliata improvvisamente contro Sfera Ebbasta, il noto rapper milanese ed ex giudice di X Factor, su Instagram. Attraverso le Ig story la sarda ha raccontato che suo figlio Tommaso è caduto in strada mentre era sul monopattino: in quel momento passava il rapper che invece di aiutarlo ha inveito contro lui. Ecco il racconto di Serena.

Serena Enardu furiosa contro Sfera Ebbasta: “Piccolo e meschino”, cosa è accaduto

Serena Enardu si è scagliata contro Sfera Ebbasta nelle ultime ore: il famosissimo personaggio televisivo ha raccontato tramite delle Instagram story cosa è accaduto ieri per le strade di Milano. “Tommaso è caduto dal monopattino davanti Sfera Ebbasta che si è precipitato, ha abbassato il finestrino e l’ha minacciato di picchiarlo qualora non si fosse fatto abbastanza male durante la caduta perchè ha dovuto frenare in maniera irruenta il suo Porsche” sono le parole della Enardu davvero furiosa. Ha poi ironicamente consigliato al rapper: “La prossima volta scendi e verifica se il ragazzo si è fatto male invece di fare il ‘fighetto’ avanti la tua fidanzata che spero ti abbia fatto un ca**iatone per quanto sei meschino e piccolino“. L’ex tronista di Uomini e Donne non era presente quando è accaduto il fatto ed ha voluto denunciare l’accaduto sui social, taggando il diretto interessato. “Tommaso non si è fatto nulla. Io non ero con lui ma Tommaso sta bene” ha precisato.

Non è arrivata alcuna replica alle forti accuse dell’ex di Pago: il rapper darà la sua versione dei fatti su quanto accaduto?