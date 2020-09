Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip in molti hanno notato che l’influencer Tommaso Zorzi ripeteva di avere freddo e, a fine puntata, ha dichiarato di non sentirsi molto bene.

Paura al GF Vip nella notte, per la scoperta avvenuta poco dopo la messa in onda della primissima puntata, quando l’influencer Tommaso Zorzi ha confessato ai compagni di avventura di non sentirsi molto bene. Nonostante abbia scherzato dichiarando di non voler fare del “terrorismo”, ha spiegato di sentirsi accaldato e credere di avere la febbre. La redazione ha subito provveduto a far arrivare un termometro e un medico gli ha somministrato dell’antibiotico e una tachipirina. A quanto pare il giovane aveva già fatto questa richiesta prima di entrare, ma non gli è stata concessa. Secondo Tommaso Zorzi si tratterebbe di sinusite e che la produzione ne è già a conoscenza, poiché sono almeno due giorni che si sente in questo stato. Ovviamente, nella casa c’è stato qualche momento di panico, poiché i concorrenti hanno subito pensato al Coronavirus, ma sono stati tutti molti solidali e uniti e non hanno fatto pesare la cosa all’influencer. Tuttavia, è escluso qualsiasi collegamento con il virus, come ha rassicurato la produzione, poiché i partecipanti al programma sono stati tutti testati svariate volte prima del loro ingresso. Ricordiamo che al momento solo un autore del GF Vip è risultato positivo ed è stato messo in isolamento con tutte le persone che sono entrate in contatto con lui, seguendo le norme anti-contagio stabilite per queste circostanze. Per Tommaso Zorzi, che ha dichiarato al settimanale Chi di essere ipocondriaco, non deve essere stato un bel momento ritrovarsi con la febbre durante la primissima puntata del programma e soprattutto in piena emergenza: per fortuna è scongiurato il pericolo che si tratti del Coronavirus.

Per fortuna, è stato smentito qualsiasi collegamento con il Coronavirus. Come è stato ripetuto più volte sia dalla produzione sia dal conduttore Alfonso Signorini tutti i concorrenti sono in perfetta salute e nessuno di loro è risultato positivo ai molteplici test fatti prima del loro ingresso. Di certo, sia gli inquilini della casa che il diretto interessato, Tommaso Zorzi, si sono allarmati, così come il pubblico a casa, ma a quanto pare l’influencer ha una semplice sinusite che sarò curata in modo sereno e tranquillo. Il GF Vip ha già dimostrato di rispettare alla perfezione le norme anti-covid stabilite per evitare la diffusione del contagio, ciò non significa che la produzione non sarà comunque sempre attentissima e pronta a qualsiasi evenienza.