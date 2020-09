GF Vip, scontro a distanza con Signorini: Barbara D’Urso non ci sta; ecco cosa è successo tra i due conduttori Mediaset.

È andata in onda ieri la prima attesissima puntata del Grande Fratello Vip 5! La porta rossa più famosa della tv si è aperta solo qualche ora fa, ma i colpi di scena sono già arrivati. A partire dalla prima lite in diretta, scoppiata proprio nel corso della puntata d’esordio del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma, a quanto pare, anche prima della puntata non sono mancati i ‘botta e risposta’. In un’intervista rilasciata poco fa a Libero, Signorini aveva dichiarato di discostarsi dalle scelte televisive di Barbara D’Urso. Ma ecco che, proprio a poche ore dall’inizio del GF Vip, arrivano le parole della D’Urso, che a molti sono sembrate una chiara stoccata al suo collega. Diamo un’occhiata.

GF Vip, scontro a distanza con Signorini: Barbara D’Urso non ci sta, la replica a Pomeriggio 5

In un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano, Alfonso Signorini aveva dichiarato di discostarsi dalla tv di Barbara D’Urso e che, ad esempio, non avrebbe mai inserito la signora Angela da Mondello in una delle sue trasmissioni: “Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate”. Parole forti quelle del conduttore, alle quali poteva non replicare la regina di Pomeriggio 5? Ebbene, proprio a Pomeriggio 5, la conduttrice ha augurato a tutti una splendida esperienza per l’inizio del GF Vip 5, sottolineando come molti dei concorrenti provengano proprio dalle sue trasmissione, dove sono stati opinionisti. “Devo fare un in bocca al lupo a tutti i miei opinionisti, che sono stati reclutati nella casa del Grande Fratello, a partire da Denis Dosio, che è una creaturella nata proprio qui a Pomeriggio Cinque. E poi Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli. E poi anche il mio amato Fulvio Abbate, che più volte è stato nelle sfere di Live”.

Insomma, una risposta che sa proprio di frecciatina, quella di Barbara D’Urso! E voi, avete seguito la prima puntata del Grande Fratello Vip? La seconda ci sarà già tra qualche giorno, venerdì 18 settembre! Ne vedremo delle belle! Appuntamento in prima serata su Canale 5!