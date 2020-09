Nicola Vivarelli nello studio di Uomini e Donne ha confessato che sta conoscendo un’altra donna: si tratta di Veronica, ecco le parole.

Uomini e Donne è cominciato da pochi giorni e già lo studio è piuttosto ‘bollente’. Proprio oggi, 15 settembre, la puntata è iniziata con una lite furiosa tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: l’opinionista del dating show e la Dama del Trono Over hanno alzato parecchio i toni. La Galgani ha avuto anche uno scontro con Nicola Vivarelli: proprio quest’ultimo, essendo giunta al termine la sua conoscenza con la Dama, ha confessato che sta conoscendo un’altra donna che fa parte del programma. “Mi piace esser corretto. Mi piace essere coerente, mi sto sentendo con un’altra donna” ha detto oggi Nicola durante la puntata. Curiosi di sapere chi è? Ecco subito le sue parole…

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli e Veronica: la confessione in puntata

Nella puntata di oggi 15 settembre, lo studio di Uomini e Donne è stato totalmente in fiamme: Gemma Galgani ha litigato non solo furiosamente con Tina Cipollari ma anche con Nicola Vivarelli. Proprio quest’ultimo, prima di presentarsi con giovani ragazze giunte in studio per iniziare una conoscenza con lui, ha confessato che sta conoscendo una Dama presente in programma. Di chi si tratta? Di Veronica! Proprio lei ha confessato che si trova molto bene a chiacchierare con Vivarelli: “Persona molto piacevole. Mi sono ricreduta molto, è galante, logorroico, abbiamo molte passioni in comune. E’ molto piacevole, sono contenta“.

“E’ educata, ci parlo volentieri. Mi sto trovando bene, vorrei continuare la conoscenza” ha aggiunto Nicola. Sta per nascere un nuovo amore?