Uomini e Donne, tra i corteggiatori spunta il ‘sosia’ di Stefano De Martino: somiglianza impressionante, ecco le immagini a confronto.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata solo da qualche giorno, ma i colpi di scena sono già tantissimi. Un’edizione caratterizzata da una grande novità, quella della ‘fusione’ tra Trono Classico e Trono Over. Dame e cavalieri sono quindi uniti a tronisti, corteggiatrici e corteggiatori, in un’unica super puntata, in cui tutti interagiscono con tutti. Un format già sperimentato durante le ultime puntate della scorsa stagione, quelle successive al lockdown. E, nonostante siano passati pochi giorni, c’è già chi si è fatto abbastanza notare…soprattutto tra i corteggiatori! C’è il bel Davide, subito notato per la somiglianza con l’attore turco Can Yaman: con lui, la tronista Jessica ha iniziato una conoscenza che sembra diventare sempre più intensa. Ma a quanto pare non è l’unico ‘sosia’ di questa stagione! Tra i corteggiatori, infatti, è spuntato anche un ragazzo che somiglia molto a Stefano De Martino! Sui social, in tantissimi lo hanno notato. Diamo un’occhiata!

Uomini e Donne, tra i corteggiatori spunta il ‘sosia’ di Stefano De Martino: tutti notano la somiglianza

Stefano De Martino a Uomini e Donne? No! Ma, a primo impatto, il corteggiatore è davvero identico al conduttore di Made in Sud. Si chiama Moreno Napoli ed è uno dei nuovi ragazzi scesi per corteggiare le troniste Jessica e Sophie. Sono bastate poche inquadrature per notare subito la somiglianza: il web si è letteralmente scatenato. Date un’occhiata ad uno dei tanti post apparsi sui social nelle ultime ore:

Eh si, dalle foto a confronto, la somiglianza tra Moreno e Stefano De Martino è davvero notevole. Ma i telespettatori più attenti ricorderanno che non è la prima volta che vediamo Moreno in tv! Come confermano anche delle immagini postate su Instagram, il ragazzo ha partecipato ad una puntata de I soliti Ignoti, con Amadeus, nel maggio del 2019. Un’emozione unica, che Moreno ricorda con affetto sui social:

Anche in quell’occasione, il pubblico di Rai Uno commentò con stupore la somiglianza tra il concorrente e l’ex marito di Belen Rodriguez. Ma come procederà l’avventura di Moreno a Uomini e Donne? Riuscirà a conquistare il cuore di una delle due troniste? Non ci resta che attendere le prossime puntata della seguitissima trasmissione targata Queen Mary!