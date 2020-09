Claudia Ruggeri infiamma Instagram mostrando il suo fondoschiena su Instagram: è stesa ed è di spalle, il lato B è in primo piano!

Claudia Ruggieri è un personaggio televisivo che non ha bisogno di presentazioni. Conosciuta come ‘Miss Claudia’ di ‘Avanti un altro’, vanta un successo davvero enorme oltre che in tv anche su Instagram. Il suo canale ufficiale è ricco di scatti pazzeschi, molti davvero ‘bollenti’. Ora sta a quota 938 mila follower: arriverà presto a numeri ancora più elevati visto che la sua bellezza è davvero da capogiro. La Bonas di Avanti un Altro, nonchè cognata di Paolo Bonolis, ha pubblicato poco fa un nuovo scatto davvero ‘piccante’: la sua faccia è nascosta, si vede il suo lato B! Date un’occhiata.

Claudia Ruggeri stesa sul letto: il lato B in primo piano infiamma Instagram

Claudia Ruggeri continua a infiammare Instagram con i suoi post ‘bollenti’. La Bonas di Avanti un altro nonchè cognata di Paolo Bonolis (ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli) ha pubblicato uno scatto di spalle davvero ‘piccante’. E’ stesa sul letto e sfoggia un abbigliamento da casa: i calzini alti alle caviglie la rendono ancora più sensuale! Non è questo il dettaglio che ha fatto alzare la temperatura: il lato B della Miss è in primo piano, date un’occhiata al post:

Oltre al look semplice e provocante (dato che indossa gli slip), Miss Claudia mostra a tutti il suo fondoschiena: il lato B è praticamente perfetto. Quando la rivedremo in tv? Beh, proprio a fine agosto è arrivata la notizia che i fan attendevano. Avanti un altro tornerà nel 2021 si leggeva su Tv Sorrisi e Canzoni ed a confermare la notizia è stata anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che ha annunciato l’apertura dei casting per partecipare alla prossima edizione. Dobbiamo attendere dunque un altro po’!