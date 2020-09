GF Vip, colpo di scena: Flavia Vento abbandona la casa dopo un solo giorno; ecco cosa è accaduto.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da poche ore, ma i colpi di scena sono già tantissimi. L’ultimo è arrivato questa notte, quando Flavia Vento, dopo un lungo confronto con gli autori nel confessionale, ha deciso di ritirarsi dal gioco. Proprio così: la concorrente ha abbandonato ufficialmente la casa, salutando quelli che sono stati i suoi compagni di avventura solo per un giorno. Sin dalla mattina dopo l’ingresso, la Vento aveva manifestato il suo malessere, dovuto alla mancanza dei suoi sette cani, dai quali non si è mai separata. La situazione è peggiorata sempre di più e la decisione di lasciare la casa è stata inevitabile.

GF Vip, colpo di scena: Flavia Vento abbandona la casa dopo un solo giorno: sentiva la mancanza dei suoi cani

Flavia Vento è la prima concorrente a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5. No, nessuna nomination, ma un abbandono spontaneo. Già dopo poche ore di permanenza nella Casa, la Vento aveva mostrato segni di cedimento. In particolare, la concorrente sentiva fortemente la mancanza dei suoi cani, di cui si è sempre occupata in prima persona: il pensiero che non potessero stare bene non le ha reso possibile viversi questa esperienza con serenità. A nulla sono valse le parole del resto dei concorrenti, che hanno cercato di farle cambiare idea in tutti i modi. Ma il malessere della Vento è diventato sempre più forte, a tal punto che la concorrente ha deciso di lasciare la casa alle 00.30 di mercoledì 16 settembre. Una decisione che, alla fine, i compagni hanno condiviso, avendo compreso la reale sofferenza della concorrente. I telespettatori, ora, si chiedono: cosa accadrà nel gioco? Flavia Vento sarà sostituita con un nuovo concorrente? Staremo a vedere!

Ma Flavia Vento non è stata l’unica ad uscire dalla casa ieri! Seppur in modo temporaneo, l’influencer Tommaso Zorzi ha abbandonato la casa in seguito a un malore, dovuto alla sinusite. Il concorrente, che ha avuto anche la febbre, è uscito per sottoporsi a tutte le cure e ai controlli necessari. Il GF Vip ci ha tenuto a ribadire che, prima di entrare nella casa, Tommaso, come tutti, si è sottoposto a tutte le verifiche necessarie, risultando idoneo alla partecipazione al gioco.