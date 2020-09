View this post on Instagram

Per molti usa un linguaggio scurrile e sono d'accordo con voi. Pero' posso assicurarvi che se evitasse di dire delle parole pesanti verso il prossimo @patriziadeblanckofficial non sarebbe più lei. Per quelli che la conoscono e' di una generosita' e di una sensibilita' straordinaria ed e' anche una brava persona. Peccato che al pubblico del @grandefratello dia una immagine storpiata del personaggio. E' una donna forte e intelligente. Finalmente una donna che ti dice in faccia quello che pensa e non usa filtri. Meglio lei che da pieno ritmo al programma che una gatta senza artigli o un uomo senza carisma.Speriamo che resti nella casa. Stanotte mi dicono che mi abbia sognato. Forse gli ricordo la mia presenza dentro il reality? La felicita", la tristezza l'ira e l'amore tutto serve per fare un buon reality. . . ma molti non lo sanno perche' sanno di recitare una parte che non gli appartiene. Li arriva il fallimento. Essere se stessi e' una virtu' . Speriamo che la proteggano , prima che apri la porta e scappi via. Ricordate alla Contessa di usare un linguaggio meno colorito. Cercate di farlo ….. mia cara produzione. @alfosignorini