Grande paura per Elisabetta Canalis ritornata negli States: decisione difficilissima per la famiglia dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’, cos’è accaduto

Elisabetta Canalis continua a stupirci sempre più sui social network! Un’estate davvero bollente per l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’. Tra gli splendidi scenari della Sardegna, in compagnia del marito e della figlia Skyler. C’è da dire che prima del lockdown la donna era impegnata per alcuni progetti lavorativi che avrebbero dovuta riportarla in tv , ma adesso che è stato tutto sospeso, non sappiamo con precisione come, quando e se la rivedremo sul piccolo schermo. Ciò che è certo è che continueremo a rifarci gli occhi attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Attualmente però nonostante il suo successo sui social, si nota una certa preoccupazione nella vita della donna. Nonostante continui ad incantare tutti i suoi followers, che ormai da parecchi anni la seguono, dopo il suo esordio televisivo con l’amica Maddalena Corvaglia in qualità di Veline a ‘Striscia la Notizia’, la Canalis nell’ultimo periodo appare piuttosto perplessa. Il motivo sarebbe legato al coronavirus.

Grande paura per Elisabetta Canalis: decisione difficilissima per la famiglia

Attraverso alcune storie su Instagram la donna avrebbe infatti spiegato che in questo periodo tanto difficile, la città di Los Angeles, in cui vive insieme al marito, la figlia e un’amica, risulta essere davvero invivibile. La città vessata dalla povertà, dalla pandemia e dalla criminalità, sta diventando scenario di bassezze di ogni tipo. Motivo per cui la donna avrebbe deciso di prendere, seppur a malincuore, una scelta molto difficile.

La donna ha asserito che chi può sta abbandonando Los Angeles per qualche tempo, cosa che ha deciso di fare anche lei, insieme alla figlia Skyler, il cane e due fidatissimi amici. Direzione? Palms Springs. Speriamo ovviamente che questo sia solo per poco tempo, ma ovviamente la donna ha messo l’incolumità della famiglia avanti a tutto. unico assente durante il viaggio è stato Brian Perri, marito della donna. L’uomo essendo un noto e importante neurochirurgo non sarebbe in grado di spostarsi per motivi di lavoro. La paura più grande per la Canalis era appunto quella dell’inquinamento: l’aria di Los Angels è totalmente irrespirabile, come mostrato anche da alcuni dati statistici sulla salubrità dell’aria. Una decisione condivisa anche da un’altra star del web, Clio Zamatteo, in arte Clio Make Up, che spaventata dalla reazione della città alla pandemia decise di trascorrere qualche mese a casa di alcuni amici.