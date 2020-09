Per chi non conoscesse Ester Giordano, in questo articolo vi diciamo chi è la tentatrice della nuova edizione di Temptation Island

Temptation Island è un programma televisivo prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, in onda su Canale 5 dal 2014. In realtà il programma andò in onda anche nel 2005, era intitolato “Vero amore” ed era condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è basata sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen, ovvero “Fede Cieca“. Il reality show è condotto da Filippo Bisciglia, divenuto un volto del programma. La sigla è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna. La trasmissione ha avuto un enorme successo sui canali Mediaset e dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP del programma, composta da coppie celebri. La prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, poi il programma è passato ad Alessia Marcuzzi.

Quest’anno, la rete del Biscione ha deciso di puntare in estate su un format misto con due coppie celebri e in autunno con la versione Nip, ma condotta da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island, chi è la tentatrice Ester Giordano

Ester sarà una delle tentatrici della nuova edizione del reality show, in onda da mercoledì 16 settembre 2020 su Canale 5. La Giordano è uno dei ‘volti noti’ di questa edizione. Ester ha 30 anni, è nata a Codogno, in provincia di Lodi, ma vive a Varedo, in provincia di Monza. Lavora come assistente di Direzione in una multinazionale, ma già da qualche anno si è lanciata nel mondo dello spettacolo. La Giordano, infatti, è una delle inviate di Donnavventura, storico programma in onda la domenica su Rete 4. La ragazza è stata anche tra le protagoniste del videoclip di un brano di GionnyScandal, giovane rapper emergente. Riguardo alla sua vita privata, invece, sappiamo che la Giordano ha avuto una storia d’amore con un famoso calciatore. Stiamo parlando di Stephan El Sharaawy, soprannominato il Faraone per le sue origini egiziane. Il calciatore è cresciuto tra le giovanili del Milan e in Italia ha militato anche tra le fila della Roma. L’attaccante conta oltre venti presenze con la nazionale italiana e attualmente gioca nello Shangai Shenhua, squadra del campionato cinese.

La loro storia pare sia stata abbastanza breve e adesso la Giordano ovviamente è single. L’inviata di Donnavventura è pronta per questa nuova esperienza, nella quale cercherà di mettere alla prova i sentimenti dei ragazzi fidanzanti. La Giordano ovviamente ha tutte le carte in regola per rappresentare una ‘tentazione’ per i fidanzati che partecipano al programma.