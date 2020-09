GF Vip, vera e propria confessione drammatica da parte di una concorrente della casa: ecco cosa ha raccontato ad un suo compagno di viaggio.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da quasi tre giorni, eppure già ci ha regalato delle emozioni davvero incredibili. Anzi, per dirla meglio, dei veri e proprio colpi di scena. Dopo l’abbandono per controlli di salute di Tommaso Zorzi e l’uscita definitiva di Flavia Vento, il famoso reality si appresta a regalarci dei mesi più che imperdibili. Anche perché, ammettiamolo, se i presupposti sono questi, cosa ci aspetterà ancora? Beh, senza alcun dubbio, davvero di tutto! E, pensate, i concorrenti non sono nemmeno al completo nella casa. Sappiamo benissimo che, nel corso della prima puntata andata in onda Lunedì 14 Settembre, abbiamo assistito all’ingresso della prima metà. Mentre nella seconda puntata di Venerdì 18, il cast si riunirà davvero al completo. Ovviamente, noi non vediamo l’ora di vederli tutti in azione. Anche se, bisogna ammettere, coloro che hanno già calcato la porta rossa hanno delle storie davvero emozionati e degne di essere raccontate. È il caso, ad esempio, di Adua Del Vesco. Che, proprio poche ore fa, ha raccontato della sua malattia. O anche di questa ex concorrente, che, ad un suo compagno di viaggio, ha fatto una vera e propria confessione drammatica.

GF Vip, la confessione drammatica di una concorrente: racconto da brividi

Sembrerebbe proprio che il gruppo di celebrities entrato nella casa del Grande Fratello Vip nel corso della prima puntata, abbia già ritrovato una perfetta sintonia. È proprio per questo motivo che ciascuno di loro ha iniziato a raccontarsi e a svelare le proprie storie. È il caso, ad esempio, di questa ex concorrente. Che, in giardino con Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, si è lasciata andare ad una vera e propria confessione drammatica. Parlando della propria famiglia e, soprattutto, della sua piccola Sofia, la bellissima Dayane Mello non ha potuto fare a meno di raccontare un episodio choc della sua infanzia. ‘Mia madre mi ha abbandonato quando avevo 4 anni’, ha detto la modella brasiliana al suo coinquilino. Insomma, delle parole davvero da brividi, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, hanno lasciato di sasso anche la giovane promessa del calcio. Ma non è finita qui. Ecco cos’altro ha raccontato la Mello in confessionale.

Chiamata in confessionale, Dayane Mello non ha potuto fare a meno di continuare a raccontare della sua difficile infanzia. E di cosa è esattamente cambiato adesso. ‘Quest’anno abbiamo iniziato a parlare, però io non sento niente per questa donna e questa cosa mi ferisce tantissimo, perché non sento niente’, ha iniziato a dire la modella brasiliana. Per poi concludere: ‘È come parlare con una persona in giro’.

