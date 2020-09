Temptation Island, gesto clamoroso di uno dei tentatori: ecco cos’ha fatto

Temptation Island è appena iniziato e già abbiamo assistito ad una scena sorprendente, mai accaduta prima: il gesto clamoroso di un dei tentatori nei confronti di una delle fidanzate. Scopriamo cos’è successo.

Temptation Island sta andando in onda proprio in questo momento e già abbiamo fatto il pieno di sorprese, assistendo a qualcosa che non era mai successo prima: un gesto clamoroso di uno dei tentatori nei confronti di una delle fidanzate. Scopriamo cosa è successo. Dopo l’arrivo delle sei coppie e l’accoglienza di Alessia Marcuzzi, conduttrice del programma, c’è la fase importante in cui ai fidanzati e alle fidanzate vengono presentati i tentatori e le tentatrici che faranno loro compagnia durante i ventuno giorni all’interno dei rispettivi villaggi. In particolare, all’arrivo dei ragazzi single, uno di loro, Roberto, un bel ragazzo bruno, ha fatto un gesto eclatante. Quando Alessia Marcuzzi ha spiegato che i tentatori hanno già visto le foto delle fidanzate e dei fidanzati prima dell’ingresso, Roberto ha preso il microfono per dichiarare di essere rimasto molto colpito da Serena, fidanzata con Davide. Ecco cos’ha fatto il tentatore.

Temptation Island, il gesto eclatante del tentatore

Il tentatore Roberto, dopo essersi presentato, ha dichiarato di essere rimasto colpito dalla foto di Serena, fidanzata con Davide. Ha quindi chiesto il permesso di dare alla ragazza un “regalo” di benvenuto e ricevuto il consenso, si è sfilato un braccialetto che portava al polso per darlo a Serena. Poco dopo, anche un altro tentatore ha dichiarato la sua preferenza per la bella Derena e ha imitato Roberto porgendole anche lui un omaggio, un altro braccialetto. Serena ha accolto entrambi i doni con un sorriso spontaneo e ringraziando calorosamente. Ricordiamo che è stata proprio Serena a scrivere a Temptation Island a causa della gelosia eccessiva del fidanzato Davide, che, infatti, ha voluto “conoscere” i due tentatori prima di lasciare andare Serena affidandola a loro.

A poche ore dalla messa in onda è gia chiaro che questa edizione di Temptation Island regalerà grandi emozioni!