Ludovica Valli, problemi nei primi mesi di gravidanza: “È stata dura”, la confessione arriva su Instagram.

“Siamo le persone più felici di questo mondo, è una gioia indescrivibile.” È con queste parole che, dopo lo splendido annuncio di ieri attraverso il video da brividi, Ludovica Valli parla della sua gravidanza ai suoi followers di Instagram. Attraverso alcune stories, l’ex tronista di Uomini e Donne racconta le sue emozioni, in un periodo così magico. In cui, però, non mancate le difficoltà. Nei video condivisi, infatti, la Valli dichiara di aver reso nota la notizia solo adesso, che è al quarto mese di gravidanza, perché i primi mesi non sono stati molto semplici per lei. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Ludovica Valli, problemi nei primi mesi di gravidanza: “Ci sono stati dei piccoli problemini”, il racconto su Instagram

“Ho deciso di comunicarvelo solo ieri sera perché inizialmente, i primi mesi non sono stati per niente semplici per me. È stata abbastanza dura, ci sono stati dei piccoli problemini...Magari, quando e se me la sentirò, ve ne parlerò.” È quello che ha raccontato l’ex tronista Ludovica Valli, nelle sue stories di Instagram pubblicate qualche ora fa. La bellissima influencer, sorella di Beatrice Valli, è incinta del suo primo bebè, che aspetta dal suo compagno Giammaria Di Gregorio. Un’emozione unica per l’ex protagonista del programma della De Filippi, che ammette di aver vissuto un periodo difficile nei primi mesi della gravidanza. È stato proprio questo il motivo per cui la Valli è stata poco presente sui social e ha interagito poco con i suoi followers. Che, però, ci ha tenuto a tranquillizzare: “Ora è passato questo momento. Noi ora stiamo benissimo, io e lui o lei, chi lo sa! Stiamo molto bene e quindi ci siamo sentiti di dirvelo!”. Una splendida notizia per i fan di Ludovica, che seguono la loro beniamina sin dalle prime apparizioni a Uomini e Donne.

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori Ludovica e Giammaria!