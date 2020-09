Spalle larghe, addominali scolpiti e sorriso accattivante: ecco l’identikit di Michael Andreotti, uno dei tentatori di questa edizione di Temptation Island.

E’ cominciata appena ieri, 16 settembre, in prima serata su Canale 5, l’edizione numero 8 di Temptation Island, il docureality che vede sei coppie stare per 21 giorni separate in due diverse aree di un villaggio turistico in Sardegna. Nel cosiddetto villaggio dei fidanzati ci sono un gruppo di 11 ragazze single, le tentatrici, che metteranno alla prova la capacità dei fidanzati di resistere alle tentazioni appunto. La stessa cosa vale per il villaggio delle fidanzate, che condivideranno lo spazio loro assegnato con 11 ragazzi single la cui missione è corteggiarle per vedere fin dove arriva la loro fedeltà ai compagni. Come in ogni edizione, anche stavolta le coppie saranno messe a dura prova, perché sia i tentatori che le tentatrici sono ragazzi e ragazze che non passano di certo inosservati. Nonostante quella di ieri sera fosse appena la prima puntata di questa edizione ‘Nip’ (cioè con un cast composto da persone comuni e non da Vip), c’è già stato un clamoroso colpo di scena e molte polemiche sono scoppiate sui social. Alla conduzione abbiamo trovato nuovamente Alessia Marcuzzi, che dimostra di saperci proprio fare al timone di questo programma: evidentemente, Alessia è a suo agio quando si parla di sentimenti ed emozioni e Temptation Island le permette di avere un ruolo che sente ‘suo’. Siamo certi che le coppie coinvolte nel reality offriranno molti colpi di scena e spunti di riflessione per il pubblico a casa. Molto dipenderà anche dai tentatori, da quello che saranno capaci di trasmettere alle loro ‘prede’, delle quali dovranno saper cogliere sfumature, punti deboli e stati d’animo. Ed è proprio sulla figura dei tentatori e delle tentatrici che vogliamo soffermarci, cercando di scoprire quanto più possibile su di loro per tenervi sempre aggiornati. Ecco cosa possiamo svelarvi (per ora) di uno di loro, Michael Andreotti.

Temptation Island, l’identikit del tentatore Michael Andreotti

In questo articolo vogliamo parlarvi di Michael Andreotti, uno dei tentatori. Non ci sono molte informazioni riguardo a lui per ora, ma sbirciando un po’ in rete qualche dettaglio della sua vita lo abbiamo scoperto. Il suo profilo Instagram, dove Michael condivide i momenti più significativi della sua vita, ci mostra un ragazzo che, al di là dei muscoli e dei tatuaggi, deve avere un animo sensibile, almeno è ciò che si percepisce guardando i contenuti che posta. Ecco cosa siamo riusciti a scoprire di Michael. Ha 35 anni, viene da Modena ed è un istruttore di crossfit: Michael Andreotti partecipa all’edizione in corso di Temptation Island Nip. E’ anche socio della palestra in cui insegna il suo sport preferito e, a giudicare dal fisico che ha, dev’essere un’attività che pratica davvero con passione. Attualmente Michael vive a Formigine (MO) e sembra non abbia nessuna storia ufficiale. Dal suo profilo Instagram, seguito da oltre 1700 follower, sappiamo che ha una sorella di nome Jessica e si intuisce che il tentatore trentacinquenne ama sia il mare che la montagna ed è appassionato di aforismi.

Sarà un’edizione avvincente e noi la seguiremo attentamente per darvi tutti gli aggiornamenti e svelarvi tanti retroscena e i dettagli più interessanti.

