Come combattere la cellulite: i consigli utilissimi per contrastarla seguendo strategie mirate.

La cellulite è una patologia che indica una condizione alterata dell’ipoderma, un tessuto sottocutaneo presente al di sotto della cute costituito prevalentemente da cellule adipose. L’ipoderma è un tessuto attivo poiché il suo metabolismo è legato al bilancio calorico. All’origine della cellulite c’è un insieme di cause genetiche, ormonali e vascolari aggravate da vita sedentaria e stress e cattive abitudini alimentari e comportamentali. Gli stadi di evoluzione della cellulite sono quattro e vanno dal primo all’ultimo in ordine di gravità. Oggi sono molte le donne colpite da questa patologia ma non solo, c’è anche un’alta percentuale di uomini. La cellulite è diventata un vero e proprio problema, causando un senso di malessere in chi la possiede. Spesso, chi ne è affetto ha timore a farsi vedere, soprattutto al mare, mostrandosi molti riluttanti a mettersi in costume. Una paura che accomuna in particolar modo le donne, molto attente all’aspetto fisico. Ovviamente la cellulite non può scomparire dal nulla, infatti, tutto parte da noi, talvolta alcune abitudini possono aumentare questo inestetismo. Scopriamo insieme come combattere questa patologia, seguendo alcuni consigli utilissimi.

Come combattere la cellulite: alcuni consigli per poterla contrastare

La cellulite è un inestetismo della pelle che colpisce in modo particolare le donne ed è un accumulo di adipe in alcune zone specifiche del corpo. Infatti, è evidente la “buccia d’arancia”. Questa patologia può dipendere da diversi motivi , dalla cattiva circolazione sanguigna, dalla sedentarietà, e anche da una alimentazione non sana. La cellulite non può certamente scomparire dal nulla. Vi sveleremo alcuni rimedi utilissimi per contrastarla.

La cellulite può essere contrastata seguendo alcune strategie mirate, uno dei punti cruciali è una corretta alimentazione. Infatti, se si segue una dieta errata e soprattutto sregolata, con alimenti ricchi di grassi è più facile incorrere in questo inestetismo. Alcuni dei cibi che devono essere limitati a tavola sono: latte e derivati, come mozzarella, formaggi; i carboidrati, pasta e pane; i prodotti lievitati; alimenti ricchi di grassi saturi; la carne e gli insaccati. Inoltre, va inclusa anche l’idratazione, infatti, bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno e non di meno. Ovviamente non bisogna solo seguire una corretta alimentazione, ma è necessario svolgere anche una regolare attività fisica. Uno stile di vita sedentario non aiuta a contrastare la cellulite, anzi, apporterebbe soltanto danni al nostro corpo. Nel corso di una giornata è necessario camminare anche mezz’ora, una passeggiata veloce o anche salire le scale senza l’utilizzo dell’ascensore. Un esercizio fisico per gli amanti dell’acqua è l‘acquabike, non solo aiuta a perdere peso, ma allevia la cellulite e tonifica il corpo. Inoltre, la cellulite può anche essere contrastata con impacchi, funghi e scrub. Infatti, lo scrub ha un’azione esfoliante, va ad eliminare le cellule morte e favorisce il rinnovamento cellulare. Non bisogna fare altro che provare per credere!

