Coronavirus, ore di panico a pochi giorni dall’inizio di Ballando Con Le Stelle: il noto show musicale stava per essere rinviato di nuovo, ecco cosa è successo a Paolo Conticini!

Ballando Con Le Stelle 2020 partirà sabato 19 settembre, ed i protagonisti possono dire ‘finalmente’! Ad agosto, le prove del programma furono sospese perchè due concorrenti erano risultati positivi al Coronavirus: Samuel Peron e Rosalinda Celentano avevano contratto il Covid-19 e per questo motivo la produzione aveva deciso di sospendere le prove. Non è stato facile per Milly Carlucci e l’intera redazione dello show musicale gestire il programma in piena emergenza Coronavirus. La data di partenza era prevista per il 12 settembre ma la positività dei due concorrenti l’ha fatta slittare ad una settimana dopo! Spunta un’altra indiscrezione che per fortuna, ad oggi, è un falso allarme: il tampone a cui si è sottoposto Paolo Conticini è stato un altro ‘pericolo’ per la messa in onda del programma. L’attore è negativo. Sentite cosa è successo.

Coronavirus, panico a Ballando con le Stelle: il concorrente si è sottoposto al tampone

Ballando con le Stelle comincia sabato 19 settembre ma un altro test Covid stava per far saltare di nuovo la prima puntata! L’attore Paolo Conticini e la sua insegnante, Veera Kunninen, sono stati isolati in attesa del tampone Covid effettuato. Milly Carlucci, durante l’incontro con la stampa per la presentazione della nuova edizione dello show musicale, ha rivelato che il risultato fortunatamente è stato negativo. Si è trattato di un vero sollievo per tutta la produzione. Tutti i concorrenti sono risultati negativi al doppio tampone: “L’esame è stato effettuato in due macchine, quindi con analisi separate. Quando è arrivato l’esito negativo per noi è stato un grande sollievo. Dopo il risultato negativo di Paolo, abbiamo capito che eravamo tutti in corsa per la puntata di sabato. Abbiamo visto una situazione drammatica e ne siamo venuti fuori” è stato il racconto di Milly Carlucci. Paolo Conticini, in conferenza stampa, ha poi scherzato: “Sono sano“.