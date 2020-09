GF Vip, chi entra stasera nella casa più spiata d’Italia: anticipazioni della seconda puntata del reality show.

Amici del Grande Fratello Vip, ci siamo! Dopo la ricchissima puntata di esordio di lunedì 14 settembre, questa sera è già tempo di una nuova diretta. Si, perché come è accaduto nella scorsa edizione, anche stavolta Alfonso Signorini e i suoi ‘vipponi’ ci terranno compagnia per ben due giorni a settimana, col doppio appuntamento del lunedì e venerdì. E, anche se il GF V ip 5 è iniziato da pochissimi giorni, i colpi di scena sono stati già tantissimi! A partire dal ritiro di Flavia Vento, che ha lasciato il gioco dopo sole 24 ore. Ma cosa accadrà nella puntata di questa sera? Ebbene, si prevedono scintille! Anche perché, al momento, nella casa c’è solo una parte dei concorrenti. Tutti gli altri entreranno proprio questa sera!! Scopriamo chi sono e cosa accadrà nella puntata in onda stasera, venerdì 18 settembre!

GF Vip, chi entra stasera nella casa più spiata d’Italia: da Elisabetta Gregoraci a Denis Dosio, le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera andrà in onda la seconda attesissima puntata del Grande Fratello Vip 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con opinionisti Pupo e Antonella Elia, è iniziato solo da qualche giorno, ma nella Casa è accaduto già di tutto! Cosa accadrà quando, da questa sera in poi, i concorrenti in casa saranno il doppio? Proprio così, perché nella prima puntata di lunedì, hanno fatto ingresso nella casa solo alcuni dei vip di questa edizione. Il resto entrerà proprio nella puntata di questa sera. Ma sapete nel dettaglio chi farà il suo ingresso? Ve lo sveliamo subito, tenetevi forte: Elisabetta Gregoraci, Denis Dosio, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria ( che giocheranno come concorrente singolo), Fulvio Abbate, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Myriam Catania, Francesca Pepe e Paolo Brosio. Insomma, i personaggi che entreranno questa sera completeranno un cast che è già stellare! Tra le più attese di questa edizione c’è, senza dubbio, la Gregoraci: la splendida conduttrice, per la prima volta in un reality, ha visto slittare il suo ingresso dalla prima alla seconda puntata, per via di un ritardo del risultato del terzo tampone per Coronavirus.

Ora però è davvero tutto pronto: i nuovi concorrenti non vedono l’ora di unirsi ai vip già in casa e di iniziare la loro avventura nella casa più spiata della tv! E voi, seguirete la seconda puntata dello show di Canale 5? Noi non vediamo l’ora!