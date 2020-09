GF Vip, Denis Dosio: incredibile, cos’è successo a poche ore dal suo ingresso in casa, i dettagli sulla pagina Instagram ufficiale del programma.

Manca pochissimo alla seconda, attesissima, puntata del Grande Fratello Vip e il pubblico è in fermento per l’ingresso dei nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia. A varcare la famosa porta rossa saranno Elisabetta Gregoraci, che in tanti speravano di vedere già nella puntata di lunedì, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, che saranno un unico concorrente, Fulvio Abbate, Stefania Orlando, Myriam Catania, Francesca Pepe e Francesco Oppini. Nomi importanti, insomma, che il pubblico non vede l’ora di conoscere in maniera più approfondita all’interno della casa. Uno dei più attesi è senza dubbio Denis Dosio, giovane cantante e influencer di grandissimo successo, con circa 800mila followers su Instagram. Amatissimo dalle teenagers per la sua bellezza e il suo ‘savoir faire’, Denis è davvero attesissimo. Ma poche ore prima del suo ingresso al GF Vip, è successo qualcosa di incredibile e inaspettato, comunicato sulla pagina Instagram ufficiale del reality. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

GF Vip, Denis Dosio: incredibile, ecco cos’è successo a poche ore dal suo ingresso nella casa

Questa sera Denis Dosio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip, insieme da altri nuovi concorrenti dello show. Il suo ingresso è tra i più attesi, perché il diciannovenne ha un grandissimo seguito su Instagram, in particolare tra i giovanissimi. La sua carriera, infatti, è cominciata su Youtube ed è proseguita sui social, fino ad arrivare alla tv, dove Denis è uno degli ospiti fissi dei progammi di Barbara D’Urso, in particolare Pomeriggio 5. A poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, però, c’è stato un evento inaspettato per l’influencer. Niente di grave per fortuna! Si tratta semplicemente di un sondaggio indetto dalla produzione del GF Vip, che ha chiesto al pubblico di scegliere da dove dovrà entrare Denis. Le possibilità sono due: la classica porta rossa, oppure la ‘Pupo porta’, ovvero il passaggio all’interno del tunnel da cui è entrata Dayane Mello nella prima puntata. Qualora il pubblico scegliesse la seconda, Denis dovrebbe poi dare un bacio a una donna in casa.

Non ci resta che attendere l’esito finale del sondaggio per scoprire quale sarà la decisione del pubblico. Voi cosa votereste?