Patrizia De Blanck, clamorosa confessione: per errore ha coltivato marijuana, il racconto al GF Vip.

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato solo da poche ore, ma c’è già una protagonista assoluta. È proprio lei, Patrizia De Blanck, che ha battuto ogni record, litigando con un concorrente dopo pochi minuti dall’ingresso nella Casa. Diretta e senza peli sulla lingua, la contessa è senza dubbio uno dei personaggi più in vista di questa edizione. E, nella Casa, è solita riempire le giornate con i suoi racconti, che molto spesso lasciano di stucco il resto dei ‘vipponi’. È quello che è accaduto anche qualche ora fa, quando, durante una chiacchierata in giardino, Patrizia si lascia andare ad una confessione inedita, che non poteva affatto passare inosservata: la De Blanck ha raccontato di quando, per errore, ha coltivato marijuana sul suo terrazzo. Un racconto che ha spiazzato e nello stesso tempo divertito il resto dei compagni. Scopriamo insieme le sue parole.

GF Vip, “Ho coltivato marijuana sulla mia terrazza”: la confessione shock di Patrizia De Blanck

Un aneddoto, incredibile, quello raccontato qualche ora fa da Patrizia De Blanck, nella Casa del Grande Fratello Vip. Per dimostrare la sua ingenuità, la contessa condivide con i compagni un episodio davvero ‘particolare’. In passato, un amico tornato dalla Columbia, le ha portato dei semi, definendoli “di una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi”. Qui arriva il bello: “Io pianto tutti questi semi in terrazza, e vedevo che queste piante cominciavano a crescere, sempre più alte, delle piante meravigliose, una specie di foresta! E dicevo: ma quand’è che fa i fiori? I fiori non venivano mai!”. Ma ecco la strana scoperta, fatta proprio dal giardiniere della De Blanck, che continua a raccontare: “Io gli dico “Ha visto che belle queste piante? Faranno dei fiori meravigliosi! Ma mentre io parlavo lui mi guardava così!”.. Dopo un po’, la rivelazione del giardiniere: “No, non sono quello che pensa lei, questa è marijuana”. I ragazzi non trattengono le risate, anche perché, Patrizia racconta di essersi arrabbiata un bel po’ dopo la scoperta e di aver iniziato a strappare le piante una ad una!

Insomma, un episodio davvero singolare, quello raccontato dalla De Blanck, che continua a confermarsi un personaggio assolutamente centrale in questa nuova edizione! E voi, seguirete la seconda puntata del GF Vip? Appuntamento a questa sera, venerdì 18 settembre, su Canale 5!