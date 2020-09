Stefania Orlando, rivelazione choc: le parole della conduttrice

Stefania Orlando, nel corso di un’intervista, si è lasciata andare ad una rivelazione choc: ecco le parole della conduttrice televisiva

Stefania Orlando è nata a Roma il 23 dicembre del 1966. La sua carriera televisiva è iniziata nell’estate del 1993, quando ricopre il ruolo di valletta nel programma Sì o no?, in onda su Canale 5 e condotto da Claudio Lippi. Nell’autunno del 1994 passa in Rai, dove per due edizioni partecipa come valletta, assieme ad Adriana Volpe, al varietà del sabato sera Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci su Rai 1. Il successo arriva con I fatti vostri, programma condotto dal 1997 al 2003 e con Il lotto alle otto, condotto dal 1998 al 2005. Dal 2005 intraprende anche la carriera di cantante, entrando nel gruppo musicale Sex Machine Band, con il quale si esibisce in diversi locali e interpreta cover di canzoni di vari generi. Debutta come solista incidendo il singolo Sotto la luna nell’estate del 2007.

La Orlando è stata legata sentimentalmente a tre uomini in particolare. Nel 1997, dopo alcuni anni di fidanzamento, si è sposata con l’attore Andrea Roncato, da cui ha poi divorziato appena due anni dopo. In seguito è stata fidanzata con l’attore Paolo Macedonio, conosciuto sul set de I Fatti Vostri. Nel 2008 si è legata sentimentalmente al musicista Simone Gianlorenzi, con il quale si è sposata il 1º luglio 2019. Nonostante abbia superato i cinquant’anni, la Orlando resta una donna bellissima e le sue forme fanno impazzire i fan. Alcuni di questi, soprattutto sui social, avanzano richieste molto ‘particolari’. Durante un’intervista ad Un giorno da pecora, la conduttrice televisiva ha dichiarato: “Mi chiedono se possono venire a pulirmi casa, e mi chiedono anche di camminargli sopra, coi tacchi, rigorosamente a spillo così gli faccio più male. Insomma, vogliono esser trattati male”.

