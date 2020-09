Temptation Island, guai in vista per uno dei concorrenti del’ultima edizione: violato il regolamento, cosa succederà adesso? Scopriamolo

Davide ha aperto la sua esperienza a Temptation Island con un video messaggio davvero molto particolare e che il web non ha per niente apprezzato. Anzi. E’ in atto una vera e propria bufera social per le parole che l’uomo ha dedicato alla propria compagna. “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho controllo sulla sua mente e quindi mi tiro quello che voglio dalla sua bocca… L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente niente… spesso quando discutiamo io l’annullo, non la ritengo degna, le dico lascia stare… Se lei vuole uscire con le amiche io magari la faccio uscire con le amiche, però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo gliela distruggo la serata“. Adesso però è un’altra cosa a insospettire moltissimo i fan del programma. Su Instagram un profilo ‘davidevarriale.official’, ha pubblicato delle instagram stories in cui si difende dagli attacchi del web, peccato che questo non si possa fare!

Temptation Island, guai in vista per uno dei concorrenti: violato il regolamento?

Il profilo in questione ha pubblicato diverse instagram stories, parlando in prima persona e difendendosi da tutti gli attacchi che il popolo del web sta riservando al ragazzo per il suo discorso. A molti non è per niente andato giù l’atteggiamento maschilista del protagonista. Infatti in molti lo considerano come il personaggio peggiore di questa edizione, eppure il ragazzo ha voluto difendersi. Ma se questo fosse vero, e il profilo lo avesse creato lui, ci sarebbero serie conseguenze per lui. Infatti stare sui social durante il programma è vietato per contratto dal programma!

Insomma un episodio decisamente spinoso, che la redazione di Temptation Island sicuramente troverà il modo di sbrogliare. Inutile dirvi che in moltissimi hanno notato queste storie sui social e sotto i post del programma in molti chiedono spiegazioni. Per ora nulla da dire, ma speriamo che presto si possa fare chiarezza sulla situazione. Se dovesse risultare essere davvero l’uomo a scrivere, sicuramente saranno presi provvedimenti da parte degli autori del programma. Per il resto non ci resta che aspettare il prossimo mercoledì, per sapere cosa accadrà alle varie coppie.