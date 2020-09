Gli Stati Uniti hanno deciso, non è più solo un’ipotesi: da domani l’app Tik Tok sarà illegale poiché, come dichiarato dal Presidente Doland Trump, ruba i dati personali degli americani.

Gli Stati Uniti hanno reso illegale, a partire dal 20 Settembre, scaricare l’applicazione Tik Tok, inoltre, chiunque ne sia già in possesso, potrà continuare ad utilizzarla ma solo temporaneamente. Secondo il Dipartimento del Commercio americano, la nuova legge serve a tutelare la sicurezza nazionale e proteggere i dati personali dei cittadini. Secondo quanto riportato, il motivo alla base della decisione sarebbero le preoccupazione del Presidente Donald Trump che ritiene l’app colpevole di una raccolta di dati personali ingannevole da parte della Cina. Una vera e propria minaccia nazionale, ha asserito il presidente degli Stati Uniti, sia per la politica estera che per l’economia. Pare, comunque, che non tutto sia perduto poiché il Dipartimento del Commercio sarebbe in trattativa per acquistare le attività statunitensi di Tik Tok.

Tik Tok illegale: la replica dei fondatori dell’app

I dubbi sollevati dal Presidente Donald Trump riguardo ad un furto dei dati personali dei cittadini americani e di una possibile minaccia nazionale che ne consegue hanno convinto il Dipartimento del Commercio. L’app di Tik Tok sarà illegale a partire dal 20 Settembre negli Stati Uniti. Non è mancata la replica da parte dei fondatori dell’applicazione che si sono detti delusi e per niente d’accordo con il divieto imposto. Dall’altro lato, Donald Trump ha dichiarato che farà sempre quanto è in suo potere per garantire la sicurezza nazionale. Milioni di giovani si ritrovano, adesso, a non sapere come muoversi considerato che Tik Tok è una delle app più amate e scaricate dell’ultimo anno e conta migliaia di download al giorno. Non resta che attendere per scoprire se ci sarà un passo indietro oppure la decisione è davvero definitiva e categorica come appare.

La notizia è dunque ufficiale: negli Stati Uniti l’app Tik Tok non potrà essere scaricata dal 20 Settembre.