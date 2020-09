Elettra Lamborghini rompe il silenzio: la verità sulla lite con Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Il Grande Fratello Vip 5 è appena iniziato, ma sta già regalando tantissimi colpi di scena! Tra i protagonisti più in vista di questa edizione c’è sicuramente lui, Tommaso Zorzi, ex concorrente di Riccanza e noto influencer. Nella Casa, Tommaso si sta facendo notare per la sua simpatia e la sua estrema spontaneità: il concorrente non ha peli sulla lingua! E, nel corso della diretta di venerdì sera, Zorzi si è lasciato andare ad una confessione riguardo Elettra Lamborghini. Il concorrente racconta che era molto amico della cantante, con cui però si è allontanato a causa di Iconize, ovvero Marco Ferrero, il suo ex. In confessionale, Tommaso ha dichiarato che, diventata amica di Iconize, Elettra non ha più voluto vederlo. Ebbene, poco fa la Lamborghini ha deciso di dire la sua sulla questione, attraverso le sue stories di Instagram. Scopriamo cosa ha raccontato.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Elettra Lamborghini rompe il silenzio sulla lite con Tommaso Zorzi: “Mai litigato con lui, sono una persona pacifica”

Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini hanno litigato per via dell’ex di lui, Iconize? È quello che è emerso dal racconto del concorrente del GF Vip 5. Qualche ora fa, la Lamborghini ha deciso di dire la sua, dopo che in tanti le hanno chiesto, attraverso Instagram, per quale motivo ha litigato con l’inlfuencer. Ecco le parole della cantante: “Mi avete chiesto come mai ho litigato con Tommaso, perché a quanto pare ieri è uscita fuori questa cosa. In realtà non ho mai litigato con lui, io sono una persona molto pacifica ed è veramente difficile litigare con me”. Con queste parole, Elettra smentisce la ‘lite’ col concorrente del GF Vip, ma aggiunge: “Certamente io e Tommaso, quando facevamo Riccanza, ci vedevamo molto più spesso. Poi tra una cosa e un’altra, non è che ci sentivamo ogni giorno…Noi però non abbiamo mai litigato, forse lui ha litigato con me!”. Questa la versione di Elettra, che spiega di non aver alcun problema con l’influencer, uno dei protagonisti principali di questa edizione del GF Vip.

E voi, che idea vi siete fatti sulla questione? State seguendo questa nuova edizione del Grande Fratello Vip? Se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle!