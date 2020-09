Paolo Brosio non entrerà, almeno per ora, nella casa del GF VIP: Alfonso Signorini ha fatto sapere che il conduttore televisivo è in ospedale per accertamenti.

Una nuova puntata del Grande Fratello VIP è andata in onda ieri sera, 18 settembre: si tratta della seconda ed ha visto l’entrata di nuovi concorrenti! Il reality show condotto da Alfonso Signorini, accompagnato da Pupo ed Antonella Elia, è iniziato con il ‘botto’: ha regalato sin dal primo momento tantissimi colpi di scena come lo ‘spogliarello’ avanti le telecamere di Patrizia De Blanck o l’addio improvviso di Flavia Vento, che ha deciso di abbandonare la casa di Cinecittà non appena entrata per tornare dai suoi cani. Ieri nuovi ingressi hanno arricchito la serata e la casa del GF VIP: Elisabetta Gregoraci, Denis Dosio, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria ( che giocheranno come concorrente singolo), Fulvio Abbate, Stefania Orlando, Francesco Oppini, Myriam Catania e Francesca Pepe sono stati i personaggi famosi che hanno completato il cast di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP. Purtroppo non è proprio completo, ne manca uno! E’ arrivata una notizia spiacevole che riguarda Paolo Brosio: ecco perchè è stato assente.

Grande Fratello VIP, Paolo Brosio in ospedale: “Non ci sarà”, cos’è successo

Paolo Brosio sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello VIP ieri sera, 18 settembre, insieme agli altri concorrenti. Alfonso Signorini durante la sua diretta ha annunciato che non ci sarà. “Non è qui con noi come previsto perchè l’ho sentito poco fa, ha avuto alcuni problemi di salute e in questo momento sta facendo degli accertamenti in ospedale” sono state le parole del conduttore del reality show più amato dagli italiani. “Speriamo che tu Paolino possa tuffarti al più presto nell’avventura qui al Grande Fratello VIP”: Signorini gli ha augurato una pronta guarigione ed anche tutti i protagonisti di questa nuova edizione hanno applaudito “Torna presto Paolo”. Ecco il video di quel momento in diretta:

E’ comparso l’annuncio anche sul profilo ufficiale social di Paolo Brosio: “Ultim’ora Grande Fratello VIP” sono le prime parole. “Per alcuni accertamenti medici, slitta l’ingresso di Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello VIP previsto inizialmente per questa sera, Venerdì 18 settembre 2020. Nei prossimi post ulteriori informazioni in merito”.

Non è stato chiarito il tipo di problema di salute di cui sta soffrendo Paolo Brosio ma noi gli auguriamo una pronta guarigione per entrare al più presto nella casa più spiata d’Italia ed iniziare una nuova avventura.