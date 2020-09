tu si que vales, paura in studio: Sabrina Ferilli scappa via

Tu si que vales, paura in studio per Sabrina Ferilli che non riesce a trattenere le grida di spavento: è accaduto ad inizio puntata.

E’ iniziata da poco la seconda puntata della nota trasmissione Tu si que vales, condotta da Belen Rodriguez e i due importanti campioni Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Giudici storici di quest’anno Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Jerry Scotti e Teo Mammucari. Presenza d’eccezione Sabrina Ferilli, che con la sua personalità tanto schietta riesce sempre a farsi apprezzare da tutti. Il programma si è aperto fin da subito con numerosi colpi di scena, a cominciare dal’esibizione del primo concorrente che ha saputo creare uno spettacolo goliardico molto avvincente. A colpire però è stata la seconda presentazione, che sembra essere avvolta da un’aura di paura e oscurità. E non c’è modo migliore di portare avanti un siparietto tanto crudele per i giudici, sempre pronti ad immergersi completamente nella creazione delle scene portate in studio. Questa volta protagonista della vicenda è Sabrina Ferilli, colpita dal personaggio presentato, una donna vestita di nero, dall’aspetto alquanto lugubre. Ma scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

Tu si que vales, paura in studio: Sabrina Ferilli fugge via

La seconda puntata di Tu si que vales sembra essere più avvincente della prima, non solo grazie all’allegria dei quattro meravigliosi giudici, accompagnati da un quinto d’eccezione, ossia Sabrina Ferilli, ma anche per la presenza dei tre presentatori, la bellissima Belen, Alessio e Martin. I tre hanno iniziato la puntata presentando i primi concorrenti in gara e subito sono state tante le novità. Ma a colpire questa volta è stata la seconda turbolente scena.

In particolare ad essere protagonista della vicenda Sabrina Ferilli, che come sappiamo non ama di certo queste esibizioni poco luminose. Infatti, la bellissima donna si è trovata al centro di uno spaventoso momento, e ha iniziato a mostrare tutto il suo turbamento. Il personaggio apparso sul palco, una donna all’inizio vestita di nero che col suo fare tanto oscuro ha cercato di spaventare enormemente Sabrina. Diverse sono state le grida che quest’ultima ha rivolto al personaggio inquietante, ed è addirittura fuggita via. Mentre gli altri giudici hanno preso la situazione con grande ilarità, prendendosi gioco della Ferilli, cosa che ovviamente non ha preso affatto bene. Un siparietto che sicuramente ha fatto tanto divertire il pubblico e i telespettatori da casa.

