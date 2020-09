Nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata il 19 Settembre, Jessica Antonini ha scelto inaspettatamente: clamoroso colpo di scena.

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata da poco meno di un mese, eppure ci ha già regalato dei veri e propri colpi di scena. L’ultimo, ad esempio, ci è stato dato pochissime ore fa. Proprio oggi, Sabato 19 Settembre, è stata registrata una nuova puntata. E, stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe essere stata davvero ‘scoppiettante’. Sapete perché? A quanto pare, sembrerebbe che, a distanza di pochissime settimane dall’inizio del suo trono, Jessica Antonini abbia scelto. Ebbene si. È proprio così. Sin da quando è iniziato il suo percorso nel dating show di Canale 5, la giovane romana ha dimostrato di avere le idee molto chiare e decise. Sarà proprio per questo motivo che, a distanza di pochissimo tempo, la giovanissima Antonini ha sorpreso tutti facendo, quindi, la sua scelta. Ecco, ma chi è il ‘fortunato’? E, soprattutto, quale sarà stata la sua risposta? Ecco tutti i dettagli.

Jessica Antonini di Uomini e Donne ha scelto: chi è lui e la sua risposta

A quanto pare, sembrerebbe proprio che sia stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne davvero ricca di colpi di scena. Non soltanto perché, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni de ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che una coppia del Trono Over abbia deciso di abbandonare il programma insieme, ma anche perché sembrerebbe che anche Jessica abbia scelto. Sappiamo benissimo che, a fine Agosto, la giovane romana aveva fatto il suo ingresso nello studio di Canale 5 per cercare l’amore, data la sua precedente relazione andata a finire, purtroppo, male. E, a quanto pare, sembrerebbe essere proprio sulla buona strada. A distanza di meno di un mese dall’inizio del suo percorso la Antonino ha deciso di scegliere. E, quindi, di terminare la sua permanenza all’interno del dating show di Maria De Filippi. Ecco, ma chi avrà mai scelto?

Si, è proprio lui: Davide. Sin dal primo momento, Jessica lo aveva ‘puntato’. E non aveva mai nascosto il suo interesse verso di lui.Certo, la romana si è anche guardata intorno. Eppure, sembrerebbe che non sia affatto riuscita a resistere al fascino del giovane ‘sosia’ di Can Yaman. Ed è proprio per questo motivo che, stando a quanto traspare dalle anticipazioni trapelate da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe proprio che abbia deciso di sceglierlo. Ecco, ma siete curiosi di conoscere la sua risposta? Ovviamente, non può non essere stato un bel sì. D’altra parte, si vedeva chiaramente che i due si piacevano da morire. Insomma, tantissimi auguri alla neo coppia. A voi piacciono insieme?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui