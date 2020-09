Verissimo, splendido annuncio della modella: a 49 anni è di nuovo incinta

L’ha confessato ai microfoni di Verissimo: la modella 49enne è incinta per la seconda volta ed è felicissima di condividere con i fan la sua gioia.

Ospite a Verissimo, la modella e attrice Youma Diakite diventata celebre per la sua somiglianza alla top model Naomi Campbell, ha dato ai fan una splendida notizia: all’età di 49 anni, è incinta di nuovo. Aspetta il secondo figlio dal suo compagno Fabrizio Ragone con cui è fidanzata dal 2014. Questa seconda gravidanza Youma non se l’aspettava proprio, per lei ha rappresentato un vero miracolo, considerando anche l’età, come ha raccontato alla trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Molto affezionata al pubblico italiano, la modella maliana ha voluto mandare un abbraccio al nostro Paese: “Sono molto felice di condividere con voi questa notizia e abbraccio gli italiani in questo momento difficile per tutti e vi auguro tante belle cose”, ha detto Youma.

Verissimo, Youma Diakite incinta: il forte legame con il figlio Mattia

Youma e Fabrizio hanno anche un altro figlio, Mattia, nato sei anni fa e tra tutti e tre c’è un legame fortissimo. Il piccolo Mattia è legato soprattutto alla mamma e per questo motivo, quando Youma partecipò come concorrente all’Isola dei Famosi nel 2019, dovette rinunciare a proseguire il suo percorso nel reality perché il bambino soffriva la sua mancanza. Nel corso dell’intervista, la Diakite ha raccontato a Verissimo che prima di andare sull’isola aveva fatto un patto con il compagno chiedendogli di farla chiamare dalla produzione se Mattia avesse manifestato un disagio dovuto alla sua assenza. Effettivamente il bambino cominciò ad avere problemi, rifiutava di mangiare e non riusciva a dormire. Avvertita di ciò che stava accadendo, naturalmente Youma decise di lasciare il gioco senza avere nessun dubbio al riguardo.

Facciamo i nostri migliori auguri a Youma Diakite per l’imminente arrivo del suo secondo bambino.

