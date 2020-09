Wanda Nara infiamma Instagram con un post della buonanotte: l’intimo copre ben poco, l’argentina ha fatto girare la testa a tutti!

E’ una delle donne più famose d’Italia e non solo. Wanda Nara è la moglie del calciatore Mauro Icardi, nonché sua agente, nonché famoso personaggio televisivo: prima a Tiki Taka, poi come opinionista del Grande Fratello VIP 4, l’argentina è entrata nel cuore del pubblico televisivo con la sua spontaneità e la sua spiccata ironia. Ovviamente complice anche la sua bellezza: le sue forme ed il suo viso angelico la rendono una delle donne più desiderate. Sul suo profilo Instagram, inoltre, è molto attiva ed è nota sui social per i suoi scatti ‘super bollenti’. Vanta 7 milioni di follower: sono numeri da capogiro e lei regala a tutti, quasi tutti i giorni, selfie e fotografie che fanno davvero girare la testa. Anche poche ore fa la Nara ha deciso di non usare freni: l’intimo copre ben poco, i fan sono letteralmente impazziti. Date un’occhiata!

Wanda Nara senza freni, l’intimo copre ben poco: altro che ‘vedo non vedo’, pazzesca!

“Il mio programma del venerdì sera, a dormir” scrive Wanda Nara come didascalia ad un selfie scattato prima di andare a dormire. Beh, non indossa il pigiama la moglie e agente di Mauro Icardi: l’argentina si è scattata un selfie mentre è in un intimo particolare, che non copre proprio tutto. Un reggiseno bianco fatto di strisce ha lasciato poco spazio all’immaginazione: i fan nel vedere la sua profonda scollatura sono letteralmente impazziti. Siete curiosi di vederla? Eccola qui:

Beh, questa volta ha davvero esagerato: Instagram nelle ultime ore è davvero bollente. E sembra essersi così lasciata alle spalle la bufera che l’ha coinvolta: Maxi Lopez, suo ex marito, ad inizio settembre l’ha accusata di aver messo in pericolo i suoi figli.