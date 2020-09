‘Live non è la D’Urso’, Riccardo Signoretti sull’uscita di Flavia Vento dalla casa del Grande Fratello Vip: spunta la rivelazione in diretta tv, incredibile

Nella seconda attesissima serata del Grande Fratello Vip sono entrati altri concorrenti tutti da scoprire: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Stefania Orlando, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Ma ciò che maggiormente ha creato scalpore nella casa è stata certamente l’uscita di scena di Flavia Vento prima del previsto. La donna in lacrime ha abbandonato la casa tra lo scalpore e le domande di tutti. Questo episodio non è ancora chiaro se darà occasione al padrone di casa, Alfonso Signorini, a sfilare un asso dalla manica e quindi far entrare un nuovo concorrente nella casa. Una cosa però è certa, la curiosità dei telespettatori da casa, verte soprattutto sulle dinamiche che ci sono dietro alla stesura di tale programma. Nel frattempo però Flavia, ospite di Barbara D’Urso, è stata messa a confronto con le 5 sfere, stasera capitanate da: Daniela Martani, Riccardo Signoretti, Vladimir Luxuria, Malena e Daniele Interrante.

Il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata davvero flash, Flavia Vento è rimasta in gioco appena 24 ore. I motivi della sua uscita dalla casa del reality, sembrano essere decisamente personali. Le sfere interpellate da Barbara D’Urso per il ‘processo’ a Flavia Vento sembrano essere tutte contro di lei appena entrati in studio. Appena entrata in studio ha spiegato che il motivo per cui ha deciso di lasciare il programma per tornare dal suo cane malato… La prima a girarsi delle sfere è proprio Malena, l’attrice di film per adulti. Quest’ultima ha deciso di spiegare a Flavia che appoggia il suo amore per gli animale, ma che questo non dovrebbe compromettere il suo lavoro. Ma chi si accanisce davvero contro la donna è Signoretti, che tira fuori un argomento piuttosto delicato, il Covid. L’uomo infatti esordisce così: “Ci vuole dire il reale motivo per cui ha lasciato il reality. Perché non è solo la questione dei cani. Mi riferisco ad Andrea Zelletta che dice che tu continui a ripetere ‘tu lo sai perché sono andata, via tu lo sai il vero motivo per cui sono andata via’. C’è qualcosa che ti ha fatto temere che qualcuno potesse avere il covid? Lunedì quando vi hanno fatto l’ultimo tampone, c’era una concorrente che lo ha fatto prima di te allo studio medico e poi non è entrata nella casa. Ma tu l’hai vista? Mi riferisco alla Gregoraci”.

Insomma una dichiarazione davvero molto forte quella di Signoretti, che ipotizza che qualcosa non sia andato per il verso giusto durante il dietro le quinte dei giorni precedenti. Alla fine del confronto tutti contro la Vento, tranne la D’Urso che invece la difende a spada tratta, anche se non comprende le sue motivazioni.