In una sua intervista di diversi anni fa, Mara Venier ha raccontato un incredibile dramma del passato: fino a quel momento, non lo aveva mai detto.

Una confessione che, diciamoci la verità, mette davvero brividi. E, soprattutto, che prima di questo momento, Mara Venier non aveva mai fatto prima. Sappiamo benissimo che l’attuale conduttrice di Domenica In ha avuto una vita davvero splendida, caratterizzata dal successo e, soprattutto, dal calore e dall’amore della sua famiglia. A svelare ogni cosa al riguardo è stata la diretta interessata. Che, in diverse occasioni, non ha affatto potuto nascondere quanto la sua vita pregressa sia stata ricca di emozioni. Ma non solo. Perché, come raccontato dalla ‘zia Mara’ in una sua intervista al settimanale ‘Oggi’ risalente al 2017, sembrerebbe che, quando era soltanto una ragazzina, la conduttrice televisiva sia stata la protagonista di un evento davvero spiacevole. Che, com’è giusto che sia, l’ha letteralmente segnata. E traumatizzata. Pensate, un episodio talmente sconvolgente che, come dichiarato dalla diretta interessata, la bella Venier non ha mai raccontato nemmeno ai suoi genitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme questo vero e proprio dramma del passato.

Mara Venier, il dramma del passato mai raccontato prima d’ora: cos’è successo

A rivelare ogni cosa su questo vero e proprio dramma del suo passato è stata la diretta interessata. In una sua intervista per il settimanale ‘Oggi’ risalente al 2017, Mara Venier ha raccontato di uno sconvolgente episodio, accadutole quando era soltanto una ragazzina, che l’ha fortemente segnata e traumatizzata. Tanto che, come dicevamo precedentemente, la conduttrice televisiva non l’aveva mai raccontato prima di questo momento. Pensate, non lo aveva confessato nemmeno ai suoi genitori. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la ‘zia Mara’ sia stata vittima di molestie. ‘È un episodio della mia infanzia che non ho mai raccontato nemmeno ai miei genitori’, ha iniziato a dire la conduttrice televisiva alle pagine del giornale prima ancora di scendere nei dettagli.

Per la prima volta dopo più di sessanta anni, in una sua recente intervista per il settimanale ‘Oggi’, Mara Venier ha raccontato un episodio di molestie sessuali di cui è stata protagonista durante gli anni della sua infanzia. ‘Era un pedofilo’, avrei potuto farlo arrestare’, ha dichiarato la conduttrice televisiva sulle pagine del giornale. Ovviamente, la simpaticissima ‘zia Mara’ non è affatto scesa nei minimi dettagli. Basti, però, pensate che questo episodio l’ha completamente stravolta tanto da non volerlo raccontare praticamente a nessuno. Nemmeno, pensate, ai suoi genitori. ‘Lo racconto solo ora, ma in questi 60 anni mille volte mi sono rimproverata di non aver detto niente ai miei’, ha detto la Venier.

