Uno dei maestri più amati di Ballando con le stelle è in ospedale e dovrà essere operato: incerta la sua presenza alle prossime puntate.

Comincia a fatica questa nuova edizione di “Ballando con le stelle”: prima il rinvio di una settimana dovuto alla notizia dei casi di contagio da Coronavirus del maestro Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina e ora che sembrava essere finalmente riuscita a partire, la macchina del programma è di nuovo in difficoltà. Uno dei ballerini veterani dello show di Rai 1, Raimondo Todaro, è finito in ospedale per un attacco di appendicite: un’infiammazione non grave ma che richiede, nella maggior parte dei casi, un intervento chirurgico. A comunicare la notizia che ha sorpreso tutti, è stata Selvaggia Lucarelli, una dei giudici di Ballando: in un tweet la giornalista ha scritto che Todaro al momento si trova ricoverato in ospedale per un’appendicite e che dovrà essere operato.

Raimondo Todaro dovrà essere operato: in pericolo la sua presenza a Ballando con le stelle

Tenendo conto della fase post-operatoria, è facile prevedere che la presenza del maestro di ballo nel programma ora è in bilico: per quanto si tratti di un intervento di ordinaria amministrazione, c’è sempre una ferita la cui guarigione richiede dei tempi, non lunghissimi ma che comunque mettono in discussione la permanenza di Raimondo in questa edizione. Il ballerino ora è sottoposto alle cure dei medici, quindi non c’è da preoccuparsi. Il pubblico si chiede cosa sarà ora della coppia in gara Todaro-Isoardi. Alla conduttrice tv verrà assegnato un nuovo maestro oppure la concorrente sarà fuori dalla gara fino al ritorno di Raimondo? Certamente sarebbe un peccato se la coppia dovesse scoppiare appena dopo la prima puntata: i due sono piaciuti molto al pubblico e alla giuria sabato scorso e tutti vorremmo rivederli esibirsi ancora insieme.

Facciamo i nostri auguri di una pronta guarigione al bravissimo Raimondo Todaro sperando di vederlo quanto prima in pista a Ballando con le stelle e più in forma di prima.